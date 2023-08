Quiénes son Maximiliano Ludvik y Emmanuel Soria, los marplatenses desaparecidos en la costa de Málaga

Maxi Ludvik (29) y Emmanuel Soria (34), los marplatenses desaparecidos (Fotos/@maxiludovik_)

Los marplatenses Maximiliano Ludvik (29) y Emmanuel Soria (34) llevan más de 48 horas desaparecidos en el mar de Málaga, España. El domingo a la mañana ingresaron a esas aguas de la costa mediterránea para hacer paddle surf y tomar mate mientras miraban el amanecer, pero nunca regresaron a la orilla. La tabla inflable que usaron fue encontrada un día después: estaba a 15 millas de la costa, aproximadamente unos 24 kilómetros. Hasta el momento son intensamente buscados por las autoridades locales que, también este martes, desplegaron embarcaciones y un helicóptero para continuar con el rastrillaje.

Si bien sabían nadar, ninguno de los dos era experto en paddle surf. Maxi había comprado la tabla por internet dos semanas antes y la habían usado en tres o cuatro ocasiones para practicar. Así lo relató Camila Soria, hermana de Emmanuel, en diálogo con “Espejo Público” (Antena 3).

Horas más tarde, al ver que los jóvenes no regresaban -y que había alerta amarilla por fuertes vientos-, Camila empezó a inquietarse. Fue a buscarlos a la playa, pero no los encontró. Tampoco pudo contactarse con ellos: habían dejado los celulares en su casa. Cerca de las 16, un llamado al teléfono de Maxi encendió las primeras alarmas. Del otro lado del teléfono, su jefe y dueño de la heladería “El Barrio” de Málaga, quería saber por qué no se había presentado ese día en el trabajo.

Te puede interesar: Desaparecidos en el mar: buscan frente a la costa de Málaga a dos marplatenses que hacían paddle surf

Lo que siguió fue el comienzo de una búsqueda desesperada: la familia de Soria volvió a la playa, Camila empezó a llamar a los hospitales, pero no había rastro de los marplatenses por ningún lado. Finalmente, la hermana de Emmanuel se presentó en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Málaga y radicó la denuncia por desaparición. Desde la noche del domingo, el centro de Salvamento Marítimo y Aéreo de Tarifa coordina la búsqueda de los jóvenes.

La tabla de los argentinos (Facebook)

Maximiliano y Emmanuel son dos amigos oriundos de la ciudad de Mar del Plata. El primero en aterrizar en España fue el menor. Previo a eso, el joven de 29 años, hincha de Boca Juniors y amante de la guitarra, visitó otros destinos europeos, entre ellos, Ámsterdam y Dinamarca.

A fines de abril, Ludvik comenzó a buscar “trabajo serio” en Málaga. Así lo comunicó en el grupo de Facebook: “Soy argentino, con papeles en regla, pasaporte italiano y Número de Identidad de Extranjero (NIE). Me desenvuelvo bien para muchos aspectos, lo que más me gusta es la venta minorista en una tienda o comercio, pero me adapto a lo que sea. Ofertas para ‘trabajar desde casa y ganar €5000 por mes’ abstenerse de escribir. Busco trabajo serio”, escribió.

Te puede interesar: Un alumno entró a una escuela de Escobar con un machete e hirió a una maestra y a una compañera

Meses después, se encontró con su amigo, Emmanuel, que había viajado a Málaga de vacaciones. Lo hizo con su madre y su hermana, Camila: fueron a visitar a su hermano Santiago, que vive ahí. De hecho, el pasado 12 de agosto, Soria publicó una foto con sus parientes en la playa a la noche. “Verano español con la familia”, escribió. Tenía previsto retornar al país en septiembre.

Emmanuel Soria estaba en Málaga de vacaciones con su familia. Maximiliano Ludvik llegó allí a fines de abril y había conseguido un puesto de trabajo en una heladería

Tanto Soria como Ludvik comparten su afición por el club Argentinos del Sud, un club social y deportivo de Mar del Plata, donde Emmanuel jugó desde chico y llegó a ser el capitán de la Primera División. No es el único de los Soria vinculado a la institución deportiva: su padre, Carlos Soria, quien murió en 2016, fue entrenador de Inferiores, coordinador general del fútbol y directivo. Sus hermanos también jugaron desde chicos hasta llegar a la máxima categoría.

Tras la noticia de la desaparición, el club suspendió sus actividades para los días lunes 28 y martes 29 y difundió un comunicado solidarizándose con las familias de los jóvenes.

“Deseamos profundamente la pronta aparición de ambos. Si algo nos caracterizó siempre fue nunca perder la fe ante ninguna situación. Mantendremos al tanto sobre cualquier novedad y rogamos seguir difundiendo la noticia de la búsqueda y la colecta”, publicaron en su cuenta de Facebook.

Te puede interesar: Declaró Charlotte Caniggia en la causa del trader descuartizado: “Lo vi tres veces en mi vida”

La colecta a la que hacen referencia es la que iniciaron familiares de Maxi y Emmanuel para emprender viaje a España y sumarse a la búsqueda del paradero de los jóvenes. “Seguimos recibiendo ayuda. Es un montón. Agradezco la fuerza y la fe que nos transmite la gente. Los vamos a encontrar. No tenemos dudas. Son excelentes personas”, dijo esta mañana a A24, el hermano de Emmanuel, Francisco Soria, antes de abordar un vuelo desde el Aeropuerto de Ezeiza.

Maximiliano Ludvik tiene 29 años

Continúa la búsqueda

A partir del hallazgo de la tabla, el área de búsqueda se extendió desde Málaga capital hacia el Este, hasta el meridiano de Nerja, y casi 30 kilómetros mar adentro.

Por ese lugar, siguieron la búsqueda de los jóvenes un helicóptero Helimer 207 de Salvamento Marítimo, dos embarcaciones de esta entidad (Salvamar Alnitak y Salvamar Hamal), un patrullero de la Guardia Civil y una embarcación de la Cruz Roja (LS Cronos), según informó este martes la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima española.

“También se continúan emitiendo avisos a los buques que navegan por la zona”, añadieron. En tanto, las familias piden que se revisen las imágenes de las cámaras de seguridad de la playa para poder comprobar si finalmente se lanzaron al mar y en qué condiciones lo hicieron.

Seguir leyendo: