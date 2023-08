Declaró Charlotte Caniggia en la causa del trader descuartizado: “Lo vi tres veces en mi vida”

Declaró Charlotte Caniggia

“No sabemos nada, me parece una estupidez. Lo vi tres veces en mi vida. Era amigo de mi pareja. Hace años que no lo vemos, me parece ridículo que me estén citando. Espero que dejen de hacer circo”. Esto fue lo que dijo Charlotte Caniggia tras declarar en calidad de testigo en la causa por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el comerciante hallado descuartizado en el Arroyo Del Rey de la localidad de Ingeniero Budge.

La mediática cumplió con el trámite judicial este martes en Monte Grande, luego de que uno de los detenidos por el crimen del trader la mencionara al defenderse en la declaración indagatoria. Vestida de negro y con una cartera roja, Charlotte Caniggia arribó a las 13.30 junto a su abogado Alejandro Cipolla y antes de ingresar a declarar afirmó: “No sé ni qué mierda hago acá”.

Al salir, la mediática intentó mantener el silencio ante la prensa y dejó que hablara su abogado. “(Pérez Algaba) era amigo del novio (de Charlotte), ella no lo conoce. No tenían ninguna relación, no eran nada. Se encontraron alguna vez, en lugares públicos”, dijo Cipolla.

Te puede interesar: “Pilepich dijo que le pegó dos tiros”: punto por punto, qué declaró el último detenido por el crimen del comerciante descuartizado

Pero, con gesto de fastidio, la mediática decidió romper el silencio por haber sido involucrada en una causa por homicidio: “Me parece ridículo que me estén citando a mí porque soy una figura pública... No tengo nada que contarles, por eso no contesto”.

Caniggia había sido citada a declarar este lunes, pero su abogado pidió posponer su presentación en la sede de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Esteban Echeverría, ubicada en el cruce de las avenidas General Las Heras y Pedro Suárez, de la localidad de Monte Grande, al Sur del conurbano bonaerense.

Todos los sospechosos involucrados en el caso

La citación como testigo de la hija del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se produjo a raíz de un pedido de los abogados de la familia de Pérez Algaba. Lo hicieron luego de que el comisario de la Policía de la Ciudad detenido Horacio Córdoba -que está acusado de asistir al principal sospechoso del crimen- la mencionara en su indagatoria y dijera que le había prestado a la víctima un departamento para que realizara operaciones bursátiles.

Tal como publicó este medio, frente al fiscal de la causa, Marcelo Domínguez, Córdoba indicó que conocía a Pérez Algaba hace dos años y que en su momento le había entregado 3.000 dólares para una inversión en criptomonedas, ante lo cual Lechuga se comprometió a devolverle un interés mensual, algo que nunca ocurrió.

Te puede interesar: Los puntos clave sin establecer del crimen del comerciante descuartizado y quiénes son los detenidos

En su relato, el acusado sostuvo que el comerciante lo había citado en una oficina de Puerto Madero, “muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo traiding”, que según dichos de la propia víctima “se la había prestado Charlotte Caniggia”.

Horacio Córdoba, el comisario imputado y detenido por el crimen de Fernando Pérez Algaba

Luego de esta declaración, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, representantes de los Pérez Algaba, solicitaron que se llame a prestar declaración testimonial a la mediática básicamente con tres objetivos: “Para que manifieste si conocía a Fernando Pérez Algaba, qué relación la unía y aporte toda la información necesaria respecto del departamento que facilitaba para las operaciones comerciales de la víctima”.

La desaparición del Pérez Algaba fue denunciada el 19 de julio pasado por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó. Al no tener noticias suyas, la mujer se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Los restos descuartizados del trader fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Por el crimen, además de Córdoba, permanecen detenidos Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil; y a todos ellos el juez de la causa les rechazó la excarcelación.

Seguir leyendo: