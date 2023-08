“Abrimos el baúl y vi una mano”: la confesión de uno de los detenidos por el crimen del comerciante descuartizado

Pérez Algaba fue asesinado entre el 18 y el 19 de julio, según cree la fiscalía

Luis Contreras, uno de los seis detenidos por el crimen del comerciante Fernando Pérez Algaba, decidió confesar su participación en el hecho. Su confesión se produjo ayer y duró varias horas. En su alocución, el hombre, que vive a sólo 3 cuadras de donde fueron hallados los restos de la víctima, reveló que los principales acusados Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas llegaron a su casa de Ingeniero Budge con el cadáver ya descuartizado y embolsado. También dijo que el se encargó de ayudarlos a colocarlo en una valija y descartarlo. Contreras es hermano de Alma Nicol Chamorro, la mujer detenida al comienzo del caso.

Según cree el fiscal Marcelo Domínguez, Pérez Algaba fue asesinado entre las seis de la tarde del martes 18 de julio y las 3 de la madrugada del día siguiente. La víctima habría sido citada por sus examigos y socios Pilepich y Vargas en el predio de General Rodriguez llamado “Renacer”, donde los tres tenían algún tipo de participación comercial.

Una vez en el lugar, alguno de los dos acusados, asesinó a Pérez Algaba de dos tiros por la espalda.

Contreras habría participado del descarte del cuerpo. Lo confirmó él mismo en su declaración de ayer, en una ampliación de su indagatoria.

Infobae accedió a la reconstrucción detallada de la declaración del acusado, que aún se mantiene bajo reserva en el expediente.

Una de las imágenes adjuntadas al expediente donde se ve a Pérez Algaba yendo al campo en General Rodriguez

“El 19 de julio a las 2 de la mañana me llaman por teléfono y me tocan la puerta de mi casa, pero no atiendo porque pensé que eran los fisuras del barrio”, comenzó diciendo según reconstruyó este medio. Luego aseguró que “a las 7.30 de ese mismo día aparece Pilepich con otro hombre al que llamaba Nahuel y yo no conocía. Estaban en un Ford Ka blanco o gris y en un Polo azul. Pilepich me pide si podía tirar unas bolsas que tenía en el baúl. Cuando lo abren, veo unas bolsas negras de las cuales salía una mano”.

Contreras continuó su relato: “En ese momento, Pilepich me dice que era un socio de él que era, según dijo, un ´hijo de re mil puta´ con el que tenía problemas y que le pegó dos tiros por la espalda cuando estaba cambiando una lamparita. Yo les dije que no, que no los iba a ayudar. Sólo les di un bolso rojo. Luego Pilepich y Nahuel se retiran del lugar.

“A las 9 de la mañana, me llamo Pilepich y me dice para cortar un auto. Le digo que si y que eran 100 mil pesos. Le di el CBU de mi mujer de Mercado Pago y me hace la transferencia”, continuó Contreras. Este punto merece una aclaración importante. Pilepich y Contreras se conocen desde hace muchos años cuando juntos fueron encarcelados por robar autos y luego desguazarlos.

Los principales acusados del crimen: Maximiliano Pilepich está detenido mientras que Nahuel Vargas permanece prófugo

En otro tramo de la declaración, el declarante asegura que “Pilepich me dejó el auto y también me dejó al perro de la víctima, que después se lo dí a un vecino que se llama Rubén”. La mascota de Pérez Algaba es un bulldog francés que fue encontrado, misteriosamente, en Lugano algunos días después del hallazgo del cuero.

Contreras continuó con su relato: “Luego llaga Gastón Carrizo (NdR: otro de los detenidos) quien me iba a ayudar a cortar el auto. Cuando abrimos el baúl vemos la sangre que había y decidimos no hacerlo. Lo llamamos a Pilepich para que venga a buscar las llaves. Entre las 18 y las 19 llegan Nahuel y Matías Gil (NdR: otro detenido en la causa) a mi casa. Ahí les digo que no iba a desarmar el auto por el tema de la sangre y se fueron”.

Finalmente, Contreras desvinculó del hecho a su hermana, la mujer trans detenida a poco del hallazgo, quien precisamente fue imputada en el caso luego de que su familia dijera que era suya la valija roja.

Ayer, tras permanecer prófugo desde el pasado lunes, Pilepich fue detenido en una vivienda de la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno, con lo que sumaron seis las personas apresadas en el marco de la causa, ya que anteriormente habían sido aprehendidos Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo, Flavia Lorena Bomrad y Chamorro.

Vargas permanece prófugo, y con pedido de captura nacional e internacional. Anoche se presentó junto a su abogado el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Córdoba, cuya detención fue solicitada por el fiscal Domínguez aunque el juez de Garantías por el momento no la concedió.

