Liberaron a la mujer trans detenida por el crimen del comerciante descuartizado

Fernando Pérez Algaba, el comerciante descuartizado

Alma Nicol Chamorro, la mujer trans detenida por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el comerciante hallado descuartizado en Ingeniero Budge, fue liberada en la tarde de este viernes por la Justicia. “Soy inocente”, dijo en diálogo con la prensa tras recuperar la libertad.

Se trata de la primera sospechosa arrestada en el marco del expediente. Según la investigación, la mujer de 35 años había robado tiempo atrás la valija roja en la que estaban las extremidades de la víctima, motivo por el cual quedó a disposición de las autoridades. En este sentido, en las últimas horas, el fiscal Domínguez había pedido su excarelación al juez de Garantías del caso, Sebastián Monelos, la cual finalmente se concretó luego del mediodía.

Al conseguir su liberación, Chamorro compartió un breve intercambio con los medios en el que contó cómo se sentía y explicó los motivos por los cuales no había querido declarar ante el fiscal al momento de ser capturada. “Estoy muy nerviosa. Ahora quiero estar tranquila y respirar aire. Yo soy inocente, lo dije desde el primer momento”, aseguró Chamorro.

Los principales acusados del crimen: Maximiliano Pilepich está detenido mientras que Nahuel Vargas permanece prófugo

Y añadió: “Estoy agradecida de que la justicia divina sabía que yo era inocente. Por eso desde el minuto cero no me retuve para nada, porque desentendía el tema y no sabía por qué estaba detenida. Cuando me detuvieron solo me dijeron que el fiscal me iba a decir por qué yo estaba ahí y nada más. No declaré porque no tenía un defensor y porque no sabía por qué estaba arrestada”.

En el escrito en el que se pidió por su liberación, el investigador a cargo de esclarecer el crimen planteó “se disponga la inmediata libertad sin perjuicio de la prosecución de la investigación a su respecto”. Entrada esta tarde, el juez Monelos aprobó la solicitud. No obstante, aunque quedó libre, señalaron que todavía será investigada.

La decisión del fiscal fue tomada en base a los dichos de su hermano, Luis Contreras, que reconoció haber participado en el descarte del cuerpo y contó su rol en el crimen. “Abrimos el baúl y vi una mano”, dijo ante la Justicia. Además de la declaración del sospechoso, Alma Nicol también había sido beneficiada por los resultados de una serie de pericias en su ropa y en su domicilio.

La detención de la mujer

Chamorro quedó vinculada a la causa luego del hallazgo de parte del cuerpo de Pérez Algaba en una valija, donde se halló documentación de dos hombres que resultaron ser los hermanos de la sospechosa. Ellos la acusaron de haber robado esa maleta.

Por este nexo, para el fiscal Marcelo Domínguez, titular de la UFI N°5 de Lomas de Zamora, la mujer fue partícipe necesaria en el asesinato y por eso la arrestaron en un domicilio ubicado en la calle Murature al 3000. Fue su primera entrada en una cárcel bonaerense y al presentarse ante el fiscal, optó por negarse a declarar.

Parte del cadáver de Pérez Algaba estaba en el interior de la valija que poseía la recién liberada. La misma había sido hallada en medio de una gran cantidad de basura. Los restos, además, estaban cuidadosamente embalados en una bolsa de consorcio. Su cabeza estaba dentro de una mochila que también fue encontrada en el lugar.

