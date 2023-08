Salta: la corte decidió que los hermanos Castedo sean juzgados en forma remota

El juicio será de forma remota con los juzgados desde el penal de Ezeiza (Télam)

El caso de los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo “Hula” Castedo, acusados de liderar un clan dedicado al narcotráfico en la frontera de Salta con Bolivia y que debían ser juzgados por el homicidio de la productora rural Liliana Ledesma, será juzgado de forma remota, tras provocar una nueva suspensión del inicio del debate.

La misma fue pedida por la defensa técnica de los hermanos, quien se opuso ayer mediante una queja interpuesta.

Sin embargo, la Sala II de la Corte de Justicia de Salta no hizo lugar a esta queja, mediante la cual los Castedo solicitaban estar presentes físicamente en el juicio que se realizará en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

En este marco, quedó firme la decisión del Tribunal y, en consecuencia, la audiencia de debate deberá realizarse con la presencia remota de los hermanos Castedo desde el Penal de Ezeiza, donde pagan una condena actualmente.

Además, según pudo averiguar Télam, el traslado de los dos acusados desde Ezeiza a la ciudad de Orán, que está a 270 kilómetros al norte de la capital salteña, no es recomendable por razones de seguridad, ya que serían criminales muy peligrosos imputados de “homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento”, en perjuicio de Liliana del Valle Ledesma.

Según explicó la Sala II de la Corte de Justicia la realización del debate por medios virtuales no transgrede los principios procesales que regulan el juicio penal. Dicha sentencia fue justificada por los jueces de la sala: “La oralidad no sufre menoscabo alguno dado que la utilización de herramientas tecnológicas no supone su reemplazo por medios escritos”.

Inclusive el sistema de videoconferencia no es una cuestión novedosa ya que en el orden internacional se encuentra reconocido por la Corte Penal Internacional, según pudieron recordar los magistrados.

De la misma forma, es aceptado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en el Convenio Iberoamericano sobre el uso de Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, incorporado por Ley 27162.

Tras este ultimátum ejecutado por la Corte de Justicia salteña, el Tribunal de Juicio de Orán, integrado por Edgardo Laurenci, Raúl Fernando López y Claudio Parisi, fijará una nueva fecha de inicio de la audiencia de debate que tendrá como testigos al menos a 18 personas.

Denunció un clan narco, le dieron 7 puñaladas y la mataron

Fue en el año 2006 que la supuesta víctima de los Castedo, Ledesma, habría sido asesinada a puñaladas en una pasarela peatonal de la localidad de Salvador Mazza, ubicada en la frontera entre Salta y Bolivia.

Allí, la mujer recibió siete cuchillazos, dos de ellos mortales, uno en el estómago y otro en el corazón.

Por el homicidio fueron condenados a cadena perpetua en el 2010 María Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Ademar Moreno y Casimiro Torres.

En tanto, Patricia Guerra fue condenada a la pena de diez años de prisión y Juan Moreno recibió la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Hoy el juicio evalúa la denuncia que habría hecho la víctima días antes de ser asesinada. La misma acusaba públicamente a los Castedo y al entonces diputado provincial Ernesto Aparicio, hermano de la condenada María Gabriela y fallecido en 2013, por cerrar un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia, para utilizarlo para traficar drogas.

Según las pesquisas realizadas, el clan Castedo era dueño de 28 mil hectáreas en dicha localidad salteña y campos del lado boliviano. Además se cree que contaban con la protección del exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, quien fue condenado en marzo de 2019 a 13 años de prisión.

La acusación será impulsada por la fiscal penal Claudia Carreras, mientras que la querella será representada por el abogado David Leiva y la defensa de los hermanos Castedo estará a cargo del letrado Horacio Morales.

A sus cargos se suman que en 2022 Delfín Castedo fue condenado a 16 años de prisión por ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta que, además, impuso penas de entre 3 y 9 años de cárcel a otros seis imputados.

Dicho proceso se extendió durante más de un año y se realizó íntegramente con ambos imputados de manera remota, desde Ezeiza.

Por otro lado, Roberto César Castedo (46), hermano de Delfín y Raúl, fue detenido en enero de 2018 como acusado de transportar casi 100 kilos de cocaína en Orán.

