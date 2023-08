Grave denuncia en un country de Berazategui: una pareja atacó con pelotas de golf a un nene de 10 años

El hecho ocurrió en el country Abril, en Berazategui

“Dame las pelotitas que lo voy a cagar a pelotazos a este pendejo”, le habría dicho una médica y vecina del country Abril, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui, a su marido después de ver cómo un nene de 10 entró por error con su bicicleta al campo de golf donde estaban jugando. No fue una simple amenaza: según la denuncia, la pareja le arrojó las pelotas al menor y lo hirió en las piernas en represalia por ingresar al predio. En el caso ya interviene una fiscalía.

La violenta situación habría ocurrido el domingo pasado, al mediodía, después de que M., de 10 años, le pidió autorización a Margarita, su mamá, para salir andar por el barrio privado en bicicleta. La mujer, sin imaginar lo que iba a pasar, lo dejó. Apenas le pidió que se abrigara. Aproximadamente a la media hora, el menor volvió a su casa en medio de lágrimas, heridos y con miedo.

“Mi hijo más chico me preguntó si podía andar en bicicleta por el barrio y como le di permiso se fue. A los 20 minutos volvió muy asustado y me dijo ‘mamá, me pegaron’”, contó la mujer en diálogo con El Trece, quien luego continuó con el dramático relato que le hizo el chico.

Te puede interesar: Lanús: un funcionario armado persiguió y frenó a un sospechoso que luego fue detenido por la Policía

“Me metí en la cancha de golf y había dos personas jugando con un carrito rojo y me empezaron a decir ‘pendejo vos no podés estar acá’, yo les pedí perdón porque venía muy fuerte con la bici y derrapé para darme vuelta y ahí me empezaron a revolear pelotazos”, explicó Mauro y contó que la violencia siguió en aumento: “La señora le dijo al marido dame las pelotitas que lo voy a cagar a pelotazos a este pendejo”.

M., le reiteró que levantó su mano en medio de la secuencia para pedirles perdón pero no hubo caso. Lo atacaron igualmente y la escalada de violencia no se detuvo en ese momento. Mientras M. le contaba a su mamá lo que sufrió en el campo de golf, F. -el hermano mayor del chico agredido- salió por sus propios medios hasta el predio, buscó a la pareja y les recriminó lo que habían hecho. Al querer, de alguna manera, hacer justicia por su hermano menor, la situación se tornó peor.

Te puede interesar: Motochorros mataron a una nena de 11 años en Lanús Oeste cuando entraba a la escuela

“Mi hijo de 14 años escuchó el relato y dijo ‘ahora vengo’. se fue y no tardó 15 minutos y volvió más asustado todavía. Me dijo que fue a hablar con la señora”, contó. Y agregó: “Les dijo ‘ah ustedes fueron los que golpearon a mi hermano en las piernas y abollaron su bicicleta’”. Entonces, el marido lo enfrentó a mi hijo y le dijo que no podía insultar a su mujer. “Él nunca le faltó al respeto y el señor se puso agresivo y le pegó una trompada, de hecho, le raspó el mentón con el guante de golf”, contó Margarita.

El preadolescente le contó a la madre que no se le pasó por la cabeza defenderse porque se trataba de “un señor grande” y que por eso optó por regresar a su casa pese a haber sido golpeado en el rostro. Cuando el padre de los menores se enteró, fue a buscar a los acusados para pedir explicaciones. En cambio, se encontró con una nueva intimidación. “Soy abogado, si hacés la denuncia, te demando”, le habría dicho el agresor.

A pesar de las amenazas, este mismo fin de semana la familia de la víctima denunció en la Comisaría 3era de Gutiérrez al matrimonio, al abogado y a una médica, que fueron imputados por los delitos de lesiones y amenazas. Interviene la UFI Nº11 del Departamento Judicial de Quilmes.

Seguir leyendo