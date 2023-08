Condenan a 10 años de prisión a una mujer policía que mató a su abusador y al de sus hermanas

Nahir Carrizo y Lucio Larramendi

Una mujer policía fue condenada a 10 años y 8 meses de cárcel por matar de dos balazos a un vecino que había abusado de sus hermanas menores de edad, en 2021, en la localidad bonaerense de Gutiérrez, y también de ella durante su infancia.

La pena fue acordada en un juicio abreviado a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de Quilmes y recayó sobre Nahir Grisel Carrizo (28), quien cumplirá la sentencia por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” con prisión domiciliaria por ser madre de una niña menor de 5 años.

“Mami, despreocúpate, que este hijo de puta la va a pagar, le voy a dar un escarmiento, se va a tener que ir de acá”, recordó la madre de Nahir sobre lo que le aseguró su hija el 22 de junio de 2021 al enterarse los abusos sufridos por sus hermanas menores.

Al llegar la policía, alertada por testigos, Carrizo entregó su arma reglamentaria y quedó detenida (Noticias XFN)

La mujer policía declaró que ese día, mientras limpiaba su casa, ubicada en el fondo del hogar de su madre, en la localidad de Gutiérrez, partido de Berazategui, oyó el llanto desesperado de una de sus hermanas, por lo que fue hasta adelante para ver qué pasaba.

En esas circunstancias, la ahora condenada contó que sus dos hermanitas le confesaron, entre lágrimas, que el vecino al que llamaban “tío” abusaba de ellas dos.

“Ahí mi mente explotó y me agarró un fuerte dolor en el pecho y una angustia... En ese momento recordé los momentos previos de mi infancia, donde (el mismo “tío”) desde los ocho años hasta los trece abusó de mi”, declaró la policía.

Te puede interesar: Detuvieron a una mujer policía acusada de asesinar a su tío porque habría abusado de su hermana menor

Según la agente, en aquel entonces, no lo denunció porque se “encontraba amenazada por él” y le decía que la iba a matar a ella y a su madre.

“Salí de la pieza de mi mamá, corrí hasta mi casa, agarré el encendedor, el alcohol, porque yo lo único que quería era quemarle las casilla, porque sabía que él no tenía otro lugar para vivir y se iba a tener que ir. Siempre me amenazó, por eso llevé el arma, me la puse en la cintura y salí corriendo y en veinte segundos estaba ahí”, relató sobre el momento del crimen.

El lugar del crimen

Al llegar a lo del vecino, como no estaba, la policía empezó a rociar la casilla con alcohol y luego la prendió fuego, pero antes de alejarse del lugar se encontró con el abusador.

“Me dijo: ´¿Qué haces acá putita de mierda?´, y me empujó hacia adentro de la casilla (...) Empezamos a forcejear y ahí saqué el arma que tenía en la cintura”, indicó la agente de la Bonaerense y recordó que en ese instante él la volvió a insultar y amenazar.

“Empecé a temblar, mi mente estalló y empecé a efectuar disparos, precisamente dos o tres no recuerdo. Él huyó y yo salí corriendo atrás. Él se cayó, intenté levantarlo y ví sangre en su cabeza”, declaró

El vecino baleado, identificado como Lucio Larramendi, murió en el lugar. Al llegar la policía, alertada por testigos, Carrizo entregó su arma reglamentaria y quedó detenida.

Si bien la defensa de la mujer, a cargo del abogado Lautaro Slpizer, planteó que actuó bajo emoción violenta, el juez Gustavo Farina sostuvo que ese hecho “carece de apoyatura” y que la imputada “no actuó con “responsabilidad” y “profesionalidad” a pesar de ser agente de la Policía Bonaerense. Por lo que no prosperó como atenuante, aunque sí valoró que la mujer tiene una hija menor de 5 años, por lo que la pena podrá cumplirla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

“Si bien la aquí acusado reconoció haber sido la autora de los disparos mortales, la misma introdujo, sin sustento alguno, una circunstancia que a esta altura no se encuentra acreditada por prueba alguna, es decir, que haya efectivamente actuado bajo un estado de emoción violenta”, dijo el magistrado en el fallo, aunque no se expresó sobre la circunstancia de que Carrizo y sus hermanas habían sido abusadas.

*Con información de Télam

Seguir leyendo: