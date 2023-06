Misterio en Rosario: balearon dos veces la casa de un empresario procesado por lavado

El empresario persiguió por la ruta a los sicarios y los chocó con su camioneta

El empresario de transporte Matías Matarochi sufrió dos ataques sicarios en su casa de la zona de Álvarez en los últimos diez días. El último hecho ocurrió ayer martes. La víctima incluso persiguió a los sicarios por la ruta tras el ataque. La historia de Matarochi es llamativa: estuvo un año y nueve meses bajo prisión preventiva en el penal federal de Marcos Paz tras procesado por una causa por lavado de activos y fue excarcelado a finales de mayo.

La pareja del empresario estaba dentro de la casa cuando ocurrió el último ataque. Llamó a Matarochi para avisarle que nuevamente habían atacado la propiedad. Llegó a ver que los pistoleros se desplazaban en un Citroën C4 blanco, según relató la mujer ante el personal de la subcomisaría 3ª.

El empresario, al momento de la comunicación telefónica, estaba con un familiar en su camioneta Volkswagen Amarok, y de acuerdo al relato que brindó ante la Policía de Santa Fe, se dirigía a su casa desde Rosario. Cuando llegó vio pasar un C4 blanco con dos ocupantes y comenzó a perseguirlo, ya que supuso que eran los sicarios, que habían dado la vuelta.

Así quedó el auto en el que se trasladaban los sicarios

Matarochi, en medio de la persecución, embistió la parte trasera del auto de los sospechosos, quienes desde el interior le dieron un tiro que impactó en el parante frontal delantero izquierdo, a centímetros de la cabeza del conductor. Por ese motivo, tomó distancia del Citroën y lo siguió hasta la ciudad de Pérez, donde los ocupantes se bajaron y se corrieron en distintas direcciones.

El auto fue secuestrado en Los Talas al 600, en el barrio Cabín 9 de Pérez. Se constató que tenía dañados el guardabarros lateral izquierdo trasero, el espejo retrovisor izquierdo y una abolladura en la puerta del acompañante. El vehículo fue peritado por orden de dos fiscales, Lucas Altare que estaba de turno en la unidad de Flagrancia, y Alejandro Ferlazzo, ya que hay indicios de que habría sido usado para una tentativa de homicidio de la que no trascendieron detalles.

La casa de Matarochi ya había sido baleada el 18 de junio pasado. En esa ocasión, de acuerdo a las actuaciones policiales, los disparos fueron realizados desde una moto.

La camioneta de Matías Matarochi tras el choque

El empresario procesado por lavado se comunicó con Infobae y vinculó los dos ataques con extorsiones. “Me metieron preso, arruinaron la vida de mi familia y encima ahora me balean la casa porque seguro piensan que soy millonario”, dijo.

“Es terrible lo que me está pasando. No se lo deseo a nadie. A mi me metieron preso porque me asocian con gente a la cual le encontraron dinero. Ahora se ve que todos piensan que yo también tengo plata. Yo laburo todo el día, no tengo nada que ver. Ya estuve preso y ahora pasa esto”, agregó.

Matarochi fue detenido en septiembre de 2021 en medio de 34 allanamientos hechos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria por una investigación en la que intervinieron la fiscal Adriana Saccone, de la Fiscalía Nº 3, y el juez Carlos Vera Barros, titular del Juzgado federal Nº 3 de Rosario.

La lupa de la investigación estuvo sobre los movimientos de dinero y patrimoniales del “clan Derminio”, oriundo de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Según detalló la PSA después de esos procedimientos, en ese entonces incautaron 2 millones de dólares, 5 millones de pesos y 25 autos, muchos de ellos de alta gama.

