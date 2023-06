Violencia en Rosario: balearon la casa de un precandidato a concejal y le dejaron una nota intimidatoria

La amenaza que le dejaron al precandidato a concejal

Atacaron a tiros el frente del predio donde funciona el complejo de canchas de fútbol 5 “El Punto” de Villa Gobernador Gálvez, ciudad vecina a Rosario, y donde está la casa del precandidato a concejal del peronismo Facundo Sarría. Los agresores dejaron una nota que decía: “No te postule (sic) y pagá lo que debes o te matamos a tu sobrino”.

“Esto es algo que tiene que hacerse mediático. Como militante, trabajador joven que quiere ingresar a la política, que se cansó de quejarse y quiere involucrarse, esto es terrible para mí y para mi familia. Cerca de las 2 de la madrugada escuché un disparo sobre la puerta del local, que es también mi casa. La alarma vecinal empezó a sonar, los vecinos se comunicaron. Inmediatamente, llamé al Comando Radioeléctrico y vinieron ocho móviles a ver el impacto”, dijo Sarría a Canal 3 de Rosario tras el ataque ocurrido este lunes.

El precandidato por el espacio Renovar para avanzar de 31 años remarcó que no comprende por qué le piden saldar una deuda que no tiene. Y subrayó que él tiene cuatro sobrinos. “Estamos consternados por esta situación. Es la misma metodología que cuando piden dinero, aunque acá hay un mensaje directo. Igual, con esto no me van a amedrentar a mí ni a mi familia”, aseveró.

Sarría contó que, luego de entablar diálogo con autoridades del Ministerio Público de la Acusación, le indicaron que le iban a colocar custodia policial en la puerta del complejo donde tiene su casa, y también a sus sobrinos.

Facundo Sarría, precandidato a concejal amenazado en Rosario

El precandidato a concejal peronista recordó que integra el espacio del ex intendente de Villa Gobernador Gálvez Jorge Murabito, a quien le balearon su domicilio a principios de septiembre de 2021. En esa ocasión, el atentado ocurrió en Belgrano al 2000 y quedó filmado. En las imágenes se pudo ver a los sicarios en moto que frenan, disparan y se dan a la fuga.

Murabito recién se dio cuenta del ataque horas después, cuando salió del domicilio para llevar a sus hijos al colegio. En ese momento, observó tres orificios de arma de fuego en el portón.

Para Sarría, quienes balearon ahora su casa podrían ser los mismos que lo hicieron con Murabito. “Yo creo que viene por el mismo lado. Es la forma antigua, mediocre, de hacer política en Villa Gobernador Gálvez. Hoy me tocó a mí. Es lamentable porque afecta a mi familia”, concluyó.

En lo que va de este año es la tercera balacera en el Gran Rosario donde se dejan mensajes a precandidatos. La primera tuvo lugar el 2 de marzo pasado en el supermercado Único de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Dicho local está ubicado en Lavalle al 2500, en la zona Oeste de Rosario, y el papel que arrojaron los sicarios decía: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. Pablo Javkin es el intendente de Rosario y, actualmente, se lanzó en la búsqueda de una posible reelección.

El segundo atentado con mensaje a un precandidato fue el 21 de marzo, cuando un sicario se bajó de una moto, entró a una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe en la ciudad de Granadero Baigorria, dejó dos papeles y al irse tiró doce veces contra la fachada del lugar. “Maxi Pullaro dejá de hablar de narcos y de Rosario, si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos. O te olvidás que en la ruta cayó tu hermano con droga arriba del auto saliendo de la ciudad”, decía uno de los dos mensajes. Maxi Pullaro es diputado provincial y es uno de los aspirantes para ser gobernador de Santa Fe.

