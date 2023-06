Horror en La Plata: un policía asesinó a su ex mujer y su ex cuñada

La cuadra donde ocurrió el hecho

El oficial Nazareno Sebastián Miño fue detenido esta madrugada en su casa en Villa Elisa por efectivos de la Policía Bonaerense, su misma fuerza, acusado de un doble crimen brutal cometido en una casa de la calle 411 entre 156 y 157.

Según la acusación en su contra, Miño, de 37 años, asesinó a tiros a su ex pareja, Victoria Díaz y su la hermana de esta, Castorina. También, hirió gravemente a otro hombre. Las tres víctimas vivían en la casa. Fue detenido por personal de la Comisaría 12° de Villa Elisa, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

Dentro de la Bonaerense, Miño funcionaba como numerario de la Dirección de Control Tecnológico del Ministerio de Seguridad provincial: al momento del doble crimen se encontraba de franco de servicio. El policía y Victoria tenían dos hijos en común, de siete y diez años respectivamente.

Los menores, según confirman fuentes policiales, estaban en el lugar cuando ocurrió el hecho, que fue alertado a la Policía por un llamado al 911 de un testigo, que contactó a las autoridades apenas oyó los disparos.

Tras matar a su ex pareja y su ex cuñada, el presunto asesino tomó a los menores y los subió a su auto. Fue encontrado por la Policía en la puerta de un destacamento de la Bonaerense en la calle 146 junto a los niños, mientras un equipo del SAME asistía al hombre herido. Allí, Miño fue detenido y los menores fueron resguardados. El hombre herido, mientras tanto, fue trasladado al hospital de Gonnet. Los chicos, asistidos por especialistas, se encuentran en estado de shock.

El expediente para esclarecer el hecho está a cargo de la fiscal Ana Medina, que dispuso una serie de medidas y ordenó el resguardo de la escena. Investigadores del caso intentan determinar el móvil del crimen. Miño y Victoria llevaban varios años separados, según pudieron saber los investigadores. La declaración indagatoria del presunto femicida se espera en las próximas horas. El área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad ya dispuso su desafectación.

La violencia de género es una problemática constante dentro de la mayor fuerza provincial de la Argentina. El Observatorio de Violencia de Género que depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó un informe estadístico en 2017 para contabilizar los casos de violencia de género y familiar en todo el territorio provincial durante los períodos de 2014, 2015 y 2016.

La Policía Bonaerense tuvo su propio apartado en el reporte. La Auditoría General de Asuntos Internos entregó información sobre los más de 95 mil efectivos que componían la Policía Bonaerense hasta enero de 2017, 55 mil de ellos de sexo masculino. De acuerdo al informe, “2252 agentes de la fuerza se encontraban bajo investigaciones administrativas” con 1835 sumarios que fueron iniciados entre 2015 y 2016.

En el 13% de los hechos se utilizó el arma reglamentaria que la fuerza provee a sus efectivos. Hasta el momento de la entrega de los datos, unos 1815 sumarios seguían sin sanción.

