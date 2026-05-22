Crimen y Justicia

Robaba Viagra de un laboratorio porteño y lo vendía por internet: cayó con más de 8 mil pastillas

Las drogas que el sospechoso ofrecía a través de redes sociales requieren receta médica obligatoria. Cómo lo descubrieron

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Una mano sostiene un pequeño envase transparente con tapa negra sobre una bolsa blanca llena de envases y tapas similares
El detenido robaba pastillas del laboratorio en el que trabajaba.

Los agentes de la Policía de la Ciudad lo apodaron “El Rey del Viagra”. Se trata de un vecino del barrio porteño de Barracas, quien quedó detenido en las últimas horas luego de que se descubriera que robaba medicamentos para la disfunción eréctil de un laboratorio y luego los comercializaba por internet sin receta médica.

El sospechoso es un hombre de 41 años que trabajaba en un laboratorio ubicado en Villa General Mitre, desde donde, según creen los investigadores, sustraía las pastillas para luego revenderlas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Fue detenido en su domicilio con más de 8 mil comprimidos de Viagra, además de otros 13 kilos de distintos medicamentos.

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Vista aérea de un suelo de baldosas con cientos de bolsas de píldoras, botellas, viales vacíos, etiquetas, cajas, un smartphone y llaves
Los medicamentos incautados.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la investigación comenzó hace tres años, cuando efectivos porteños detectaron que en internet funcionaba una red de comercialización ilegal de pastillas de sildenafil y tadalafil.

El primero, utilizado para tratar la disfunción eréctil mediante la dilatación de los vasos sanguíneos, debe comercializarse bajo receta médica. La misma condición rige para el tadalafil, otro fármaco indicado para aumentar el flujo sanguíneo y tratar la incapacidad sexual. A partir del seguimiento del sospechoso, los investigadores lograron verificar su modus operandi, que incluía frecuentes traslados y maniobras de distribución y venta de los medicamentos.

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Cajas con miles de píldoras de varios colores en bolsas, botellas llenas de pastillas y un saco de frascos vacíos sobre un suelo de baldosas
El sospechoso es vecino de Barracas.

Así se logró determinar que el hombre trabajaba en el área de producción de una planta ubicada sobre la calle Tres Arroyos al 1800, donde funciona Laboratorios Richet. Los investigadores creen que el acusado aprovechaba su puesto dentro de la empresa para sustraer comprimidos y otros medicamentos de manera sistemática. Luego, los productos eran fraccionados, rotulados y comercializados por fuera de los canales legales y sanitarios habilitados.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Ariel Lijo, ordenó allanamientos tanto en el laboratorio como en el domicilio del implicado, ubicado sobre la calle Vélez Sarsfield al 100, en el barrio de Barracas.

Vista lateral de un coche hatchback blanco con franjas negras decorativas en la parte inferior, estacionado en un garaje
Los efectivos también secuestraron un auto durante los allanamientos.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron 8.613 comprimidos de tadalafil y sildenafil, además de stickers, etiquetas, frascos y cajas utilizados para el embalaje y fraccionamiento de los medicamentos. También hallaron bolsas con otros fármacos por un peso total de 13 kilos, documentación vinculada a la maniobra, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308.

Finalmente, el magistrado dispuso la detención del imputado y el secuestro de todos los elementos encontrados durante los allanamientos, mientras continúa la investigación.

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