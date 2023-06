El crimen de Isaías Aranda: casi cinco años después, ordenaron un nuevo juicio para uno de los absueltos

Isaías Aranda

En abril de 2022, el Tribunal Criminal N°2 de Florencio Varela absolvió a los tres acusados de asesinar a Isaías Aranda el 16 de octubre de 2018. Los imputados Joaquín Gallegos, Santiago Vergara Benítez y Aarón Sánchez fueron beneficiados con el principio de la duda razonable. Hasta el momento del juicio, el único detenido era Gallego, quien fue puesto en libertad tras la decisión del tribunal: por qué ahora deberá enfrentar un nuevo juicio.

El crimen ocurrió el 16 de octubre de 2018, cuando una patota baleó a quemarropa a Isaías frente a una remisería en Florencio Varela, en el cruce de Eva Perón y Pompeya, en medio de una riña. Tras los disparos de un arma calibre .22 largo, los sospechosos se dieron a la fuga. A las pocas cuadras, fueron detenidos Vergara Benítez y Sánchez. Y a los tres días, se arrestó a Gallegos, el principal apuntado por el caso. Pero a casi cuatro años del crimen el caso sigue impune.

Sin embargo, la historia puede cambiar. La decisión del TOC N°2 de Varela fue revisada por la Sala II de Casación de La Plata, integrado por la jueza María Florencia Budiño y Fernando Mancini, tras un recurso del fiscal Marcelo Seller.

Los magistrados ordenaron un nuevo juicio para Gallegos, mientras que ratificaron la absolución para Vergara y Sánchez. El juicio deberá hacerse con una nueva composición de magistrados, en el mismo tribunal. Para los jueces platenses, las razones para exculpar a quien la familia Aranda considera el autor material del crimen no fueron suficientes.

Seller protestó que “el Tribunal se limitó a fundamentar de manera aparente sus conclusiones sin analizar de forma integral la prueba producida”, asegura el fallo de Casación.

Sobre Gallegos, el TOC N°2 de Varela “tuvo por acreditado que existió un conflicto previo entre Gallegos y Aranda el día previo a la muerte de este último” y “que en razón del temor que ello le generó, Aranda solicitó a distintos amigos que lo acompañaran hasta la casa de su ex pareja para entregarle el DNI de su hijo”.

La Sala II de Casación valoró: “Para atacar a Isaías, existía un dato en la causa que fue soslayado en la valoración del Tribunal N°2, me refiero a las capturas de pantalla de las conversaciones del Facebook de la víctima incorporadas por lectura al debate. Allí no sólo se advierte la amenaza de Gallegos, sino que también se hace alusión a la tenencia de armas: ‘No sabes en donde caíste amigo Ando robando siempre, imaginate, re empistolado’”.

Por otra parte, Gallegos fue acusado por uno de los coimputados: “No puede perderse de vista que existe en el caso una directa imputación hacia Gallegos como autor del hecho, que le fue dirigida por el coimputado Benítez”. Esa incriminación fue descreída por el Tribunal N°2.

Ahora, se deberá fijar una fecha para el nuevo proceso.

