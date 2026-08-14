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Martín Yeza defendió el acercamiento del PRO a LLA, pero advirtió que la discusión sobre las PASO “no está zanjada”

El diputado nacional relativizó las tensiones internas del partido amarillo y afirmó que las coincidencias con los libertarios son mayores que las diferencias

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El diputado nacional Martín Yeza respaldó hoy el inicio de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027, y las defendió como un proceso “normal” y “sensato”, aunque aclaró que hay temas que aún no están resueltos, entre ellos si habrá o no PASO.

En diálogo con Infobae a las Nueve, el ciclo que conducen Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro, Yeza hizo una comparación con el proceso político previo a las elecciones de 2015 y durante la gestión presidencial de Mauricio Macri: “No hay más diferencias entre nosotros y los libertarios que las que teníamos con el radicalismo en Cambiemos”, sostuvo.

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Un día después del primer encuentro formal entre representantes de ambas fuerzas en Casa Rosada (Diego Santilli, Cristian Ritondo, Lule Menem, Fernando De Andreis y Martín Menem), Yeza precisó que la discusión sobre las PASO es un tema que “no está zanjado” dentro del PRO y en la negociación con los libertarios.

“Si no hay, tiene que haber un esfuerzo mayor por construir un consenso”, planteó. Y añadió que hay una parte del partido que exige un candidato propio “a como dé lugar”, mientras que otra prefiere establecer primero una mesa de trabajo y evaluar después. “A un año y tres meses de las posibles elecciones presidenciales, se trabaje seriamente una posible coalición”, indicó.

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En cuanto a los distritos, el legislador mencionó que en la provincia de Buenos Aires la figura de Diego Santilli aparece como candidatura casi natural por ser el último ganador de las elecciones. Para la ciudad de Buenos Aires, defendió que Jorge Macri tenga “la posibilidad de competir” en el marco de cualquier acuerdo. Y recordó que en 2025, donde el PRO y La Libertad Avanza (LLA) fueron juntos, los resultados fueron positivos.

Por otro lado, Yeza también se refirió al peronismo y a la foto del reencuentro entre Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Para el diputado, el espacio atraviesa el mismo problema que tuvo Cambiemos en 2023: intentar representar bajo un mismo techo a sectores con ideas demasiado distintas. “En un país normal son por lo menos dos fuerzas políticas diferentes”, afirmó, y puso como ejemplo las posiciones opuestas entre el sector de Juan Grabois y el de Sergio Berni sobre seguridad, propiedad privada y modelo económico.

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Cumbre en Casa Rosada

Con relación al encuentro con funcionarios nacionales en Casa Rosada, De Andreis señaló que fue “un muy buen primer paso para construir confianza”, y reconoció que ambos espacios comparten “una mirada de que hay que blindar el cambio en la Argentina, que es fundamental no volver para atrás“.

Remarcó, además, que si bien había sido difundida desde el Gobierno como una conversación sobre temas parlamentarios, la cumbre fue “una conversación más de índole nacional, política, de fondo”. También dijo que fue “un reconocimiento para Macri por el apoyo de estos años”.

Martin Menem, presidente de la Cámara de Diputados y vice de LLA, ofició de vocero de Karina Milei y habló en el mismo sentido con los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Excepto por la parte de referencia al ex jefe de Estado, con quien, destacó, hay “matices”. “Fue una reunión muy positiva, después de la llamada telefónica que tuvieron los jefes de los partidos. Fue una reunión institucional”, dijo. Consultado por Macri, dijo: “Hay un muy buen concepto de Macri, por supuesto, con matices y demás. Estamos muy bien parlamentariamente”, deslizó. Y también elogió a Ritondo.

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