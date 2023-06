Mataron a una mujer embarazada en Lanús de un tiro en el pecho

La joven de 25 años fue encontrada sin vida en el suelo (Conurbano Diario)

Una joven de 25 años, que cursaba un embarazo de ocho meses, fue hallada sin vida en su domicilio ubicado en Monte Chingolo, partido de Lanús, con un disparo en el pecho. La víctima estaba tirada en el suelo de su habitación, cuando su pareja se topó con la escena del crimen. La investigación está en curso, pero no se determinó el móvil del asesinato, ni tampoco hay detenidos por el hecho.

En las últimas horas del jueves, el novio de la mujer, identificada como Tamara Cortes, se comunicó con la línea de emergencias del 911 para denunciar y solicitar la asistencia de los servicios médicos de urgencia. Más tarde, una ambulancia de la Unidad Sanitaria Nicolás Natiello arribó a la vivienda ubicada en la calle Blas Parera al 800 y constató que la mujer había perdido la vida producto de un disparo a quemarropa.

El fiscal Gastón Fernández, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Lanús, quedó a cargo de la investigación del caso, quien trabajó en conjunto con varios efectivos de la comisaría 6ta. que buscaron en la escena del crimen algún indicio de lo que podría haber sucedido.

De acuerdo con la información que aportó Télam, la pareja de la víctima no quedó detenida como un presunto sospechoso, debido a que en su testimonio declaró que no estaba presente en la casa al momento de cometerse el hecho. De esta manera, la causa no tiene ningún detenido por el momento, ya que la Fiscalía se centró en investigar el motivo que desencadenó en el homicidio.

La embarazada asesinada fue atendida por el personal médico de la Unidad Sanitaria Nicolás Natiello

Por otro lado, un caso similar terminó con una embarazada asesinada a balazos en su vivienda ubicada en la calle España al 220, en Bahía Blanca, durante el pasado 23 de octubre, cuando dos delincuentes tirotearon el frente de la casa. Como consecuencia del ataque, la víctima, identificada como Agustina Castro Suárez (26), fue traslada de urgencia al hospital luego de que uno los proyectiles se alojara en la región del tórax.

La mujer transitaba la semana número 27 de su embarazo, cuando murió horas más tarde de haber sido ingresada al centro médico. De acuerdo con los resultados de la autopsia, el cuerpo de la joven contaba con “un orificio de entrada en el tórax izquierdo a nivel del quinto espacio intercostal y línea axilar interior con una trayectoria de izquierda a derecha, levemente de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo”.

La investigación del caso quedó en manos del fiscal Jorge Viego de la Unidad Fiscal de Homicidios, quien logró detener a dos hombres, identificados como Mario Gustavo Guzmán y Adrián Ernesto González, que fueron imputados por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con la portación ilegal del arma de guerra”.

La causa por el asesinato de la joven embarazada de Bahía Blanca continúa abierta (@Pedro Vega)

Los investigadores pudieron dar con el paradero de los dos implicados gracias a que las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron reconocer a los acusados por las ropas que llevaban al momento de abrir fuego contra la vivienda. Sin embargo, cuando fueron citados a indagatoria por el fiscal, ambos se negaron a declarar, por lo que aún se desconoce el motivo que impulsó el ataque.

Durante la detención, la policía secuestró “distintas prendas de vestir, dos armas de fuego y teléfonos celulares, entre otros elementos vinculados al expediente”, según enumeró un investigador judicial a Télam. Anteriormente, los agentes que analizaron la escena del crimen ya habían recolectado varias vainas servidas en los exteriores del domicilio de la víctima, junto con un vehículo que fue sometido a pericias, tras haberse organizado un allanamiento en tres viviendas del área.

