Ametralladoras y silenciadores: el poder de fuego de la banda del barrio Cildañez acusada de balear un merendero

Video: el allanamiento a la banda del barrio Cildañez

Este último lunes, el Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad allanó dos domicilios en la calle Dellepiane al 4200, en la zona del barrio Cildañez, la Villa 6 lindera al Parque Avellaneda, así como otro punto en la calle White. El motivo: esclarecer el feroz ataque que sufrió el 18 centro de primera infancia “Tortuga Manuelita” el 18 de octubre pasado.

La Justicia, con una causa a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39, a cargo Hernán Gustavo Biglino, sospecha que el ataque fue una “marcada de cancha” al estilo rosarino, una balacera para intimidar y controlar territorio para la venta de drogas.

En los procedimientos arrestaron a Alejandro Gerardo González, de 42 años, ex empleado de una empresa de limpieza. También, encontraron un pequeño arsenal que incluye una vieja ametralladora FMK3 de fabricación nacional con 23 balas en su cargador, una pistola Ballester Molina calibre 11.25 con balas, un viejo revolver Pasper, una Bersa .380 con numeración limada y un rústico silenciador.

Las armas encontradas por la Policía de la Ciudad

De acuerdo a la investigación que hicieron los detectives luego de aquel ataque en octubre último, los delincuentes se paseaban con esa ametralladora durante la noche para mostrar su poder de fuego a los vecinos, según aseguraron fuentes policiales a Infobae.

Luego, los amedrentaban con quitarles sus casas y cortarle el acceso a cable o internet.

El ataque al merendero llevó a incidentes en el asentamiento que resultaron con varios heridos. Desde el interior del lugar, la encargada también denunció a las autoridades haber recibido amenazas.

González, el detenido

Tras los hechos, el merendero amaneció con custodia policial y con el correr de las horas la tensión reinó en el lugar cuando se registraron incidentes ante el malestar de los vecinos por presuntas irregularidades en el lugar. “A mi hijo le dispararon en la pierna desde una camioneta negra. A mi vecino también, todavía está en el hospital por lo que pasó anoche. Tienen comedor y a mi nunca me dieron comida. Nunca, dicen que no hay vacantes y no es así”, comentó una vecina del lugar al canal TN.

González no es el único detenido por el caso. Un hombre de 45 años, dedicado en los papeles a los rubros de taxi y remisería, Queda un prófugo por encontrar, otro ex empleado de una empresa de limpieza que pasó más de un año y medio detenido en una cárcel federal entre 2019 y 2021.

