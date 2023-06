El entramado narco detrás del arresto de un policía que trasladaba dos ametralladoras FMK3 en moto y dentro de una campera

El policía que fue arrestado llevaba las ametralladoras dentro de una campera

Gendarmes apostados en un control fijo sobre la Ruta Nacional 105, en el cruce con la Ruta provincial 205, detuvieron la marcha de un hombre que se trasladaba hacia Posadas en una moto sin patente. Notaron que, debajo de la campera cerrada, el motociclista ocultaba algo. Le pidieron que la abra: llevaba, contra el pecho, dos ametralladoras FMK3, dentro de una bolsa de nylon celeste. Al identificarlo, supieron que estaban frente a un policía de la provincia de Misiones.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que las ametralladoras podrían tener como destinataria una organización narco paraguaya que opera en Posadas y trafica marihuana a la Argentina y a Brasil. Los nuevos líderes de esa estructura, que ascendieron tras el homicidio del dirigente liberal Derly “Puco” Guzmán Argüello, poseen propiedades en zonas fronterizas, señalaron.

El policía, suboficial subalterno de la fuerza de seguridad misionera e identificado como D.C., fue detenido por tenencia ilegal de arma de fuego y supresión de número o grabado. Creen que el efectivo, que fue alojado en la comisaría de Apóstoles, habría conseguido las armas y que fue interceptado antes de entregarlas a sus compradores, quienes se encargarían de pasarlas a Paraguay a través de un paso no habilitado.

Las FMK3 con numeración limada

Catalogadas como armas de guerra, las FMK3 secuestradas al policía tienen numeración suprimida, pero se puede leer con claridad su origen: la fábrica estatal de armas portátiles “Fabricaciones Militares”, de Rosario. Se trata de un subfusil calibre 9 x 19 mm, diseñada y fabricada a mediados de la década de los 70; “que funciona a cierre abierto no calzado (blow-back), por simple masa de inercia, y un cerrojo denominado de masa adelantada (overhung-bolt)”, de acuerdo al Centro de Estudios Balísticos (CEsBa) de Rosario.

“Es una arma compacta, de alta capacidad de fuego, de excelente precisión y seguridad; especialmente diseñada para el combate a corta distancia.; con cargadores rectos de 20 y 40 cartuchos; su armadura esta construida totalmente en chapa estampada y posee culatín retráctil”, continúa la descripción. Por todas estas características, se trata de un armamento muy buscado por las organizaciones criminales.

De acuerdo a los detectives, en el mercado negro, este tipo de ametralladoras no tienen un valor fijo y los vendedores no respetan el valor en plaza. “A veces, es muy barata y a veces, muy caras. Depende el momento”, indicaron. “No importa el precio, sino la oportunidad. Dónde pueden conseguir, ahí compran”, agregó la fuente que apuntó que una pistola puede costar unos 500 dólares en la zona.

De todos modos, los agentes de Gendarmería valuaron las armas secuestradas, junto a la moto, en un 1.715.000 pesos.

El policía llevaba las armas en su campera

Los soldados de las bandas narco que operan en esa zona de la frontera utilizan las FMK3 para cuidar las cargas que ingresan a través del Río Paraná y que acopian en la selva misionera. Por lluvias o controles, los camiones destinados al traslado de los cargamentos a centros urbanos pueden demorarse por lo que aumenta el riesgo de perder la droga en manos de otros grupos.

“En general, no las usan contra Gendarmería. Si son sorprendidos por agentes de esas fuerzas, prefieren evitar los enfrentamientos y abandonar la carga porque priorizan su libertad y escapan. Sí las cuidan de los “mexicaneros”, bandas que buscan quedarse con los cargamentos escondidos en el monte para venderlos por su lado”, detallaron.

A fines de marzo, integrantes del Grupo Vial “Jardín América” dependientes del Escuadrón 11 “San Ignacio” realizaban un operativo de prevención vial sobre el kilómetro 1.375 de la Ruta Nacional N°12, a la altura del peaje “Santa Ana”, cuando detuvieron la marcha de un camión marca Mercedes Benz con dos ocupantes, que transportaban varas de eucaliptus.

D.C. es muy activo en redes sociales, donde sube fotos con el uniforme y armas reglamentarias

Los agentes, en conjunto al perro de la Fuerza, realizaron una recorrida de inspección sobre el acoplado. En ese momento, el can reaccionó como usualmente lo hace al estar en presencia de estupefaciente situación por la que se llevó a cabo un registro minucioso que resultó en el hallazgo de 155 bultos rectangulares con 4.750 paquetes, acondicionados en la base del semirremolque.

Se trataba de más de 3800 kilos de marihuana.

En abril, René “Manudo” Guzmán, jefe del cartel del Valle de Acambuco fue detenido luego de tirotearse con gendarmes en el Paraje Cruz Bajada, sobre la Ruta Nacional 16, en el norte de Santiago del Estero, cerca de la frontera con Salta.

El narco, que fue herido en el combate, disparó a los efectivos con una carabina M4, un poderoso fusil de asalto.

