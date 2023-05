Tragedia en Luján: un niño de 2 años murió atropellado y su familia reclamó que detengan al conductor

Un niño de 2 años murió atropellado en Luján

Las propias cámaras de seguridad de la familia de Adil Mallón (2) captaron el momento de la tragedia que los atraviesa y sacude a los vecinos del barrio Santa Marta de Luján: filamaron cuando una camioneta atropellaba y mataba al nene aquel 20 de mayo pasado. Nueve días después, y con el principal sospechoso en libertad, este lunes marcharon por el centro de la ciudad para exigir Justicia frente a la Municipalidad y la Fiscalía.

“Basta de matar a nuestros niños por choferes imprudentes”, rezaba una de las pancartas que llevaron los familiares, amigos, vecinos y allegados a la movilización.

Fuentes del caso informaron a Infobae que el sospechoso está imputado del delito de homicidio culposo, por la fiscal de la UFI N°10 de Luján, María Laura Cordivola. Y agregaron: “Es lógico que la familia no está conforme y es entendible en su dolor, pero, penalmente, ese delito sin agravantes es excarcelable”.

La muerte de Adil ocurrió el sábado 20 de mayo sobre la calle Uño en Los Ombúes al 900 donde vive su familia. La mamá del chico lo había llevado hasta la despensa que está justo al lado de su casa.

Adil Mallón tenía 2 años

“Yo me di vuelta y no sé en qué momento el nene se bajó de la vereda. Y cuando veo el conductor, le pasó una rueda y la segunda. Ahí grité: ‘Mi niño, mi hijo, auxilio’”, detalló la madre en diálogo con Telenueve. Adil murió en el acto.

La mujer agregó que, no bien gritó, “un vecino lo logró frenar a una cuadra” al conductor de la camioneta. El sospechoso fue detenido y luego liberado. Eso indigna a los familiares de la víctima.

“Fuimos a la fiscalía y el conductor quedó libre en el segundo día. Si nosotros tenemos evidencia e hicimos la declaración, ¿por qué está libre?”, fueron las preguntas que lanzó Alexander, el padre de Adil, en diálogo con TN.

"Grité: 'mi niño, mi hijo'", dijo la mamá del nene de 2 años atropellado en Luján

El hombre contó la reacción del conductor tras la muerte del chiquito: “Únicamente nos dijo ‘no lo vi, no lo vi’. Eso fue lo que llegué a escuchar, porque tenía la mente nublada y sólo estaba pensando en mi bebé”.

Luego, siguió “¿Por qué no se detuvo? Si él se hubiera detenido, mi hijo estaría vivo... Le gritábamos, salí hasta el medio de la calle gritándole para que pare, pero no se detuvo”.

Fuentes de la investigación detallaron a este medio que el test de alcoholemia al conductor imputado por la muerte de Adil le dio negativo y que los investigadores “no han corroborado que haya querido huir”.

También dijeron que el acusado describió lo que vivió ante la fiscal del caso: “Explicó que no lo vio al nene y que no se fue. Solo que no se dio cuenta de que lo había golpeado y, cuando le avisaron, frenó y volvió”.

