Video: así cayó la joven que denunció que su pareja la empujó al vacío desde un tercer piso

Cayó desde un tercer piso y cuando despertó denunció que fue su pareja quien la empujó al vacío

Los investigadores de la DDI de La Plata arrestaron este lunes a un joven de 23 años en el marco de una causa por homicidio en grado de tentativa, que investiga la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2. Al sospechoso, luego identificado como Facundo Javier Lemos, se lo acusa de haber empujado al vacío a su pareja desde el tercer piso de un edificio ubicado frente a la Estación de Trenes, en la avenida 44, entre 1 y 2. Él alegó que ella se quiso suicidar. Cuando la víctima despertó, tras varios días en terapia intensiva, acusó a su novio.

En las últimas horas, se conoció el video de la caída que fue captado por las cámaras de seguridad de la zona la noche del martes 28 de marzo pasado. La secuencia dura apenas unos segundos y es realmente impactante. Lo primero que se ve son dos hombres que van caminando y que, de un momento a otro, se echan a correr. Por el gesto de uno de ellos, que mira hacia atrás, parece que escucha algo. En ese instante, una mujer se estrella contra la vereda.

“El femicida Facundo Lemos la agarró del cuello y la tiró por la ventana. Ella llegó a agarrarse de un cable, pero él la miró y la dejó caer”, aseguró la madre de la víctima en un video que publicó en sus redes sociales. La joven tiene 21 años.

Tras la caída, la víctima permaneció por varios días en la Unidad del Terapia Intensiva (UTI) del Hospital San Martín de La Plata, inconsciente, con fractura de pelvis, de columna cervical y de escápula. Según pudo saber Infobae, tras superar complicaciones por una infección, el 9 de abril se la desvinculó de la asistencia respiratoria mecánica. Un día después, pasó a Sala General, donde estuvo internada hasta el 20 de abril, fecha en la que se retiró con alta voluntaria por pedido propia y de familiares. Luego, denunció que había sido su pareja quien la empujó al vacío.

El detenido por el intento de femicidio fue identificado como Facundo Javier Lemos y tiene 23 años

Los dichos de la joven, de acuerdo a lo revelado por fuentes de la investigación a este medio, fueron “respaldados con informes médicos y otras declaraciones testimoniales”. Ante esto, la fiscal Lacki pidió la detención Lemos, quien fue capturado este lunes cuando salía de su domicilio, ubicado en calle 8, entre 634 y 635, de Villa Elvira.

Tras la captura, la madre de la víctima grabó un video en el que dio detalles de lo que sucedió aquel 28 de marzo y adelantó que convocará a una marcha para pedir “Justicia”. Además, aseguró que, esa noche, Lemos golpeó a su hija y luego se fue del lugar en taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia mientras la joven permanecía inconsciente en el suelo.

“Antes de empujarla, la golpeó dentro del departamento. Es un femicida. La tiró y después fue a llamar a una vecina. ‘Yo no fui. Yo no fui’, le decía. No bajó ni a verla. Se tomó un taxi y dijo que iba a buscar una ambulancia. Todo para demorar la atención médica de mi hija”, sostuvo Guadalupe Espinosa Viale.

Y siguió: “Por suerte, los vecinos llamaron a la ambulancia y mi hija pudo llegar al hospital, aunque casi sin signos de vida. Pero pudo llegar. Pudo sobrevivir. Pudo hablar. Y pudo acordarse de lo que le hizo este hijo de p... después de golpearla, después de tirarla, después de verla cómo se estaba cayendo y no alcanzarle ni un brazo. No puedo creer que lo hayan dejado salir desde el primer día. Tendría que haberse quedado detenido hasta que mi hija contara su verdad”.

Hacia el final agregó: “Lo único que quiero es que este tipo no vuelva a tocar a ninguna mujer y que pague por lo que le hizo a mi hija”.

El testimonio de la mamá de la joven que cayó de un tercer piso en La Plata, despertó y acusó al novio

