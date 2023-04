Condenaron a 3 años de prisión al automovilista que circuló a contramano en el túnel de Libertador y atropelló a un delivery

Un automovilista circuló a contramano en el túnel de Libertador y atropelló a un delivery

La Justicia condenó este sábado al automovilista que ayer circuló a contramano en el túnel de Avenida del Libertador, chocó y atropelló a un motociclista que se encontraba trabajando como repartidor. El conductor, que estaba alcoholizado y drogado al momento del hecho, recibió 3 años de prisión en suspenso. Además, lo inhabilitaron para manejar vehículo por 4 años.

La investigación del caso fue llevada cabo por Leandro Galvaire, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Flagrancia Norte, y la secretaría a cargo de la doctora Agustina Garcia Nani. El autor del incidente, identificado como F.O., de 39 años, fue indagado hoy y, en un trámite exprés, Lorena Tula del Moral, la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la condena.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana del viernes en el barrio porteño de Belgrano. Todo sucedió cuando el chofer del vehículo, un Volkswagen Gol Trend color gris, accedió por la mano contraria al corredor ubicado en las calles Avenida Del Libertador y Zabala. Luego de circular unos 30 metros, sentido hacia la provincia de Buenos Aires, embistió de frente a un repartidor de delivery, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Tras el impacto, la víctima, un joven de 26 años llamado Nahuel Andrés Diante, sufrió heridas de gravedad, fue asistido por personal del SAME y debió ser trasladado con politraumatismos al Hospital Fernández, donde permaneció algunas horas en estado de observación.

“Afortunadamente el muchacho está bien, tiene una fractura de la pierna izquierda y de la mano derecha. No tiene otras lesiones asociadas”, informó Ignacio Previgliano, director del establecimiento médico, en diálogo con TN. En el transcurso del día, Diante recibió el alta.

Le Realizan El Test De Alcholemia Y El Narcotest Al Conductor Que Chocó A Un Motociclista En Libertador

Con el correr de las horas, se conoció que F.O. —que no sufrió heridas mayores— conducía en estado de ebriedad y bajo los efectos de estupefacientes. El hombre fue demorado por oficiales de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad, quienes le realizaron un test de alcoholemia, el cual arrojó que tenía un nivel de 1.06 g/l de alcohol en sangre, más del doble de lo permitido. Eso no fue todo, ya que el narcotest que le practicaron dio positivo para metanfetamina.

Además, en la investigación surgió que el Gol Trend presenta un total de ocho infracciones en Capital Federal, donde al menos tres de ellas fueron realizadas por exceso de velocidad. Asimismo, tiene 19 multas en provincia de Buenos Aires.

Las condenas en suspenso se aplican para todas aquellas penas que no excedan los tres años. F.O. no irá a prisión. Para su resolución, la Justicia tuvo en consideración que el conductor no contaba con antecedentes penales. Diferentes es el caso de la inhabilitación para conducir, ya que es de cumplimiento efectivo.

Un accidente en Villa Lugano

Esta madrugada, un conductor de una camioneta 4x4 que circulaba a alta velocidad por el barrio porteño de Villa Lugano falleció tras perder el control del vehículo, despistar y chocar contra un árbol. El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en la bajada de la Autopista Dellepiane que empalma con la avenida General Paz, mano al Río de La Plata; a la altura del Barrio INTA.

Fuentes policiales le confirmaron a Infobae que el siniestro fue detectado por el personal que monitorea las cámaras de vigilancia y los domos de la Policía de la Ciudad. Las imágenes del domo apostado en ese punto de la autopista mostraron el paso de una camioneta Volkswagen Amarok color blanca que circulaba a alta velocidad, perdió el control en la curva de la bajada e impactó contra los árboles del lugar.

Circulaba a alta velocidad por Villa Lugano, despistó la camioneta, chocó contra un árbol y falleció

Inmediatamente se dio aviso a la Comisaría Vecinal 8A y al arribar un patrullero al lugar los efectivos constataron que el conductor había quedado atrapado entre los hierros del rodado, que quedó prácticamente destruido, y que ya no tenía signos vitales. Su acompañante, en cambio, resultó ileso y se negó a ser trasladado por la ambulancia del SAME al hospital más cercano.

La víctima fatal fue identificada como Franco Esteban Kibysz, de 24 años, y con domicilio en el partido de Lomas de Zamora. En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 48, a cargo del doctor Javier Sánchez Sarmiento. Las pruebas de alcoholemia e ingesta de estupefacientes realizadas a la víctima y a su acompañante serán clave para determinar las causas de lo ocurrido.

