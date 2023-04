El aviso a la Justicia del empresario investigado por la muerte de una joven en Recoleta

La Policía de la Ciudad allanó el domicilio de Sáenz Valiente a horas de su liberación

El empresario Francisco Sáenz Valiente, acusado de haber provocado la muerte de Emmily Rodrigues en una fiesta de consumo de drogas en su piso de la calle Libertad en Retiro el 30 de mayo, recuperó la libertad en la madrugada del miércoles, luego de que el juez Martín Del Viso le dictara la falta de mérito. “Difícil contexto” y “particular episodio”, definió el magistrado.

Sáenz Valiente fue imputado por el delito de femicidio por el fiscal Santiago Vismara. Sin embargo, todavía la Justicia aún no pudo acusarlo con precisión sobre cómo mató a Emmily, si es que es culpable.

Frente a las imprecisiones en el caso, Sáenz Valiente no fue sobreseído. “Resulta innegable que existen aún varias interrogantes que no pudieron responderse, y esto solo se explica con las dificultades que representa la investigación de este particular episodio”, dijo Del Viso en su fallo de 79 páginas. Así, se ordenaron varias medidas de prueba, como un nuevo allanamiento a su piso en la calle Libertad y otros procedimientos que apuntan a investigar qué ocurría en la vida de la víctima.

Mientras tanto, el empresario -dedicado a la minería y al agro- realizó un aviso a la Justicia presentado por su abogado Facundo Orazi según fuentes del caso. Aunque la Justicia no restringió sus movimientos a nivel nacional, anunció que podría viajar a sus campos en Entre Ríos. Se definió como un proteccionista de flora y fauna y aseguró que tiene una reserva natural de 1600 hectáreas en la zona de Colón, llamada Los Monigotes, dentro de una propiedad de su familia. Si el juez Del Viso lo requiere, podría ampliar su indagatoria vía Zoom.

Francisco Sáenz Valiente

“En tal sentido, toda vez que no pesa ninguna restricción a su libertad ambulatoria dentro del territorio de la República y en virtud de las actividades, tanto laborales como de proteccionismo de la flora y la fauna que Sáenz Valiente desarrolla, vengo a hacer saber que eventualmente podría trasladarse a un establecimiento de su propiedad sito en la provincia de Entre Ríos. El motivo obedece a que debe ocuparse necesariamente en forma personal tanto del giro habitual de sus negocios agropecuarios, como del control de la Reserva Natural que posee en el lugar”, aseguró Orazi, quien defiende a Sáenz Valiente junto a Rafael Cúneo Libarona.

La estancia, ubicada en la zona de Ubajay, linda con el Parque Nacional El Palmar. “Desde el año 2009 cuenta con el respaldo de la Fundación Hábitat y Desarrollo. Actualmente se está tramitando su incorporación al Sistema Provincial de Áreas Protegidas, que contempla excepciones impositivas a cambio de monitorear el manejo conservacionista del área protegida”, siguió el abogado defensor. La escopeta que se le encontró en un allanamiento en su domicilio, según fuentes cercanas al entorno del empresario, era usada para disuadir con disparos de advertencia a cazadores furtivos que ingresaban a la reserva.

Emmily Rodrigues

Sáenz Valiente, por otra parte, deberá cumplir una serie de medidas que le impuso el juez: fijar residencia, la prohibición de acercamiento a los familiares de Rodrigues y de las testigos de la causa en un radio menor a los 500 metros, la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado de manera presencial o virtual. Todo eso " bajo apercibimiento de ordenarse su inmediata detención en caso de incumplimiento e inobservancia de su parte”.

Todavía se esperan los resultados de la pericia clave en el expediente: los estudios toxicológicos practicados a la sangre extraída del cuerpo de Emmily. La autopsia determinó que la gran cantidad de lesiones que sufrió Rodrigues fueron compatibles con su caída de seis pisos. También, se descartaron lesiones defensivas o compatibles con una agresión sexual. Las otras mujeres presentes en la fiesta fueron coincidentes con lo que afirmó el empresario en su indagatoria: aseguraron que tras consumir drogas como tusi y cocaína, la joven brasileña comenzó una supuesta crisis psiquiátrica que terminó con ella arrojándose por una ventana.

