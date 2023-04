Violencia en Rosario: dos crímenes, un ataque a un miembro de Los Monos y la fuga de tres presos

Este martes acribillaron a balazos a dos hombres en Rosario

El martes estuvo atravesado por la violencia y la inseguridad en Rosario. Al ataque a tiros contra un empresario textil mientras dejaba a su hijo en una escuela primaria se sumaron dos asesinatos, uno por la mañana en la zona Sur y otro por la tarde en el distrito Noroeste. Además, un joven allegado al clan Cantero fue baleado frente al casino City Center y tres presos se fugaron de la comisaría 21ª.

Los dos crímenes son investigados por el fiscal de Homicidios Dolosos Gastón Ávila. El primero de ellos tuvo lugar a las 7 en Pasaje Maida y Estado de Israel, en barrio La Guardia, donde fue acribillado de siete tiros Patricio Germán Díaz, de 42 años. De acuerdo a los primeros datos, lo balearon mientras se dirigía a una cochera a buscar su camioneta, y todos los indicios daban cuenta de un presunto ataque directo.

Díaz sufrió heridas de arma de fuego en el cuello, abdomen y espalda, e ingresó muerto al hospital Roque Sáenz Peña. De la mecánica solo trascendió que los disparos fueron hechos por dos sicarios en moto.

“Nos arruinaron la vida. Tenemos tres hijas, vivimos trabajando. No me lo llevó un tumor en la cabeza por el que fue operado el año pasado y me lo llevó una bala”, dijo Cintia, la viuda, en conferencia de prensa ante los medios locales.

A las 17.30 ocurrió el otro crimen. Fue en Einstein al 7200, en barrio Fisherton Industrial, en la zona Noroeste, donde Jorge Damián Camargo, de 31 años, fue atacado de nueve tiros en la puerta de la casa de su novia, quien contó ante Canal 3 que se le “murió desangrado en sus manos”.

“Estaba emparchando mi bici para que vaya a buscar a mis nenes a la escuela. Pasó una moto y me lo tirotearon. La ambulancia nunca vino. Se murió encima mío”, declaró la joven.

Por los datos que recolectó la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, Camargo ya había sido baleado el pasado 2 de diciembre en Juan José Paso y Provincias Unidas, a pocas cuadras de donde fue acribillado este martes. En el anterior hecho, el hombre de 31 años había recibido impactos de bala en el tórax y en la axila derecha, y estuvo internado con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Esta tarde también fue baleado Isaías V., un joven de 23 años que varios investigadores policiales mencionan vinculado al clan Cantero. Según las primeras informaciones que trabajó la Policía, la víctima fue atacada desde una moto en Oroño y Batlle y Ordóñez.

Isaías V. fue llevado de inmediato al hospital Roque Sáenz Peña, donde quedó internado con una herida en la fosa ilíaca derecha, fuera de peligro. Si bien declaró ante la Policía que la agresión se dio en el marco de un robo, por el momento no se pudo corroborar esa versión.

La fuga

Por fuera de los tiros, la otra noticia policial fue la fuga de tres presos que estaban alojados en la seccional 21ª de Arijón y Santiago, en la zona Sudoeste.

La evasión fue detectada a las 7.30 de este martes, cuando los agentes hicieron recuento de reclusos y se dieron cuenta de que faltaban Jorge Gabriel Cardozo, de 30 años, Oscar Alberto Gómez, de 26, y Rodrigo Ezequiel Martínez, de 26. Aparentemente, limaron los barrotes de una celda y escaparon por el techo del edificio policial.

Cardozo estaba arrestado desde el 12 de abril por un robo calificado, Gómez desde el 9 de abril tras una aprehensión ordenada por resolución judicial –cuya causa no trascendió por el momento–, y Martínez desde el 23 de marzo por un robo calificado.

