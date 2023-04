La historia detrás del robo de un bebé de 21 días en Monte Grande: hay dos detenidos

El bebé que fue robado en Monte Grande y apareció en una casa de El Jagüel (El Diario Sur)

A los vecinos de Battipede al 1.600, en la localidad bonaerense de Monte Grande, algo no les cuadraba desde hacía un tiempo. Los posteos de su embarazo inminente y las fotos de ecografías en las redes sociales no iban de la mano con el físico sin cambios de Andrea Alelí Vera Díaz (39). Por eso, cuando su ex cuñada salió este miércoles por la mañana a los gritos a cruzar un móvil de la Policía Bonaerense que pasaba por el lugar, desesperada porque su bebé de 21 días había desaparecido de su casa, no dudaron en comentar sus sospechas. Unas seis horas después, efectivamente, el chiquito fue hallado en la casa del novio de la sospechosa número uno en El Jagüel. Los dos están presos.

Bajo una investigación veloz de la fiscal Verónica Ciffarelli, de la UFI N°2 de Esteban Echeverría, Vera Díaz y Abraham Alberto Salto (55) quedaron detenidos por el delito de sustracción de menores agravada por la edad de la víctima, que no es excarcelable, y este jueves se espera que sean indagados, según confiaron fuentes de la investigación a Infobae.

“El niño está bien y fue trasladado al hospital local para que le realicen estudios. Aún no había sido inscripto por sus padres”, detallaron las fuentes del caso sobre la salud del bebé de apenas 21 días que desapareció de la casa de su mamá, se presume, de madrugada.

Eran las 4.30 cuando Natalia, ex cuñada de la detenida, le dio la teta por última vez a su hijo recién nacido y se volvió a dormir. En su casa, además de los cinco hijos que había tenido con el hermano de la sospechosa de la sustracción del niño, también pernoctaba Vera Díaz, madre de varios chicos de una relación previa a la que mantenía con Salto. “Había entrado y salido varias veces de la propiedad esa noche”, destacaron las fuentes.

Tiene apenas 21 días y la tía de sus hermanos es la principal sospechosa del rapto

Lo cierto es que esta mañana, alrededor de las 8, cuando Natalia se despertó, notó que su hijo no estaba. Salió a la calle desesperada a buscar al padre del niño que vive a 50 metros de su casa. En ese contexto, vieron que pasaba un patrullero y lo frenaron. Como pudieron, ante la angustia de no saber nada del chiquito, les comentaron la situación a los policías y enseguida comenzó la investigación.

Lo primero que constataron los policías es que la casa donde Natalia vivía junto a sus hijos y donde la ahora detenida solía parar también con sus chicos no tenía los ingresos violentados: “Dos puertas balcón de vidrio sin rejas ni cerraduras, de fácil acceso a la finca”, detallaron las fuentes del caso la humilde casa de material de la que se llevaron al bebé.

Los vecinos fueron clave en el caso: muchos alegaron que les llamaba la atención que la ex cuñada de Natalia venía posteando en sus redes sociales fotos de un embarazo y de ecografías, pero que en realidad físicamente no tenía ningún cambio cuando la veían.

Ante esto, bajo las directivas de la fiscal Ciffarelli, se llegó hasta la casa de la nueva pareja de Vera Díaz, ubicada en 12 de Octubre al 2.800 de la localidad de El Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría. Allí, los policías encontraron al niño recién nacido. “Lo raro de todo es que en el barrio todos sabían lo que pasaba, las fotos del niño estaban en las redes sociales y en los medios, pero el hombre se mostraba como si nada”, contaron la escena previa al arresto del sospechoso.

Ahora, Díaz Vera y Salto duermen en una cela a la espera de este jueves enfrentar su responsabilidad por el delito de sustracción de menores que le endilga la fiscal del departamento judicial de Lomas de Zamora.

