La familia de la modelo que murió en Playa del Carmen denunció a los fiscales y habla de una declaración falsa

Agostina Jalabert fue encontrada muerta en Playa del Carmen

El padre y el tío de Agostina Jalabert, la modelo argentina encontrada muerta en su departamento de Playa del Carmen, México, el 18 de febrero pasado; denunciaron a la Policía y a los agentes fiscales del Estado de Quintana Roo que trabajaron en el caso las primeras horas. Los acusan de “omisiones, impedimento o estorbo a la investigación”.

La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, alcanza al agente de policía Jacobo Gutu Ramírez, la fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado Irlanda Ramírez Flores, el vicefiscal de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado José Carlos Villarreal Rosillo y al fiscal general Oscar Montes de Oca.

Asimismo, los familiares de la joven oriunda de Carmen de Patagones no descartan la participación de otros actores en una investigación que, de acuerdo a su versión, se centró en la víctima y en cerrar el caso como un suicidio.

Te puede interesar: La familia de la modelo muerta en Playa del Carmen denunció que el cuerpo tenía signos de violencia y que fue un femicidio

Al mismo tiempo, en la denuncia revelaron una situación que encontraron en el expediente: una declaración “falsa” de la hermana de la modelo Candela Jalabert. Ella fue quién encontró el cuerpo dentro del baño en suite de la propiedad, cuando llegó la mañana trágica a la casa de Agostina.

Agostina Jalabert era modelo y vivía en México

“A las 10 de la mañana hacen declarar a Candela escribiendo de puño y letra. Ella estaba muy nerviosa, pero la realiza, la firma y la entrega al policía requirente”, indicaron Edgardo y Germán Jalabert en la denuncia. Luego, señalaron que esa declaración aparece en la foja 22 del expediente. Pero, puntualizaron que luego, “misteriosamente y de la nada”, se incorporó una segunda declaración el 20 de febrero a la carpeta de investigación, a fojas 145/6/7. De acuerdo a la causa, Candela la habría realizado el mismo día que encontró a su hermana.

De acuerdo a ese testimonio, que la joven desconoce por “falso y malintencionado”, Agostina se habría intentado quitar la vida con una taza que rompió adrede, “hechos que Candela no sabía y que aún hoy no sabe si son verídicos”, se detalla la denuncia.

“A ella se lo contó el propio (Juan) Reverter por mensaje de WhatsApp el día 20 de febrero, los cuales se anexaron a la declaración de Candela el 27 de marzo. Del único lugar, o de la única voz que pudo haber escuchado esa declaración el agente Gutu Ramírez (quién tomó las testimoniales) es de Reverter el 20 de febrero a las 12 hs., glosada a fojas 43, cuando ya había rendido la carpeta a la fiscal Ramírez”, detallaron.

La modelo argentina se había reconciliado con su novio antes de ser hallada muerta

“La declaración es falsa, armada y pone énfasis en cuestiones que no son reales. Y todo lo hace desconociendo a Candela, ya que dice en la parte de identificación que no tiene ningún tatuaje visible cuando tiene 17 tatuajes solo en sus brazos que son sumamente visibles”, agregaron.

A la vez, los familiares de Agostina subrayan que los agentes intervinientes justificaron que el testimonio no llevara firma porque la joven se encontraba “muy consternada”.

Te puede interesar: Un perito de la familia de la modelo muerta en Playa del Carmen cree que hubo abuso sexual y que fue golpeada

Por último, critican el accionar de la fiscal, a la que Candela le pidió que investigue al novio, debido a que estaba dentro del departamento, con la puerta cerrada, cuando halló a su hermana. Sin embargo, Ramírez “insistió en hablar en el estado de salud de Agostina, en particular si era depresiva y si tomaba alguna medicación para la depresión”.

"Femicidio" la carátula de la causa sin imputados

En tanto, en su declaración, Reverter “de lo único que habla es de la histeria de Agos, de la depresión de Agos, de las pastillas que tomaba, etc. A quien el agente interrogante no pregunta por ningún hecho, el por qué de la puerta trabada, por qué se demoró más de 15 minutos en abrir, por qué tenía las maletas listas, por qué tenía la cara con moretones, por qué -si estaba durmiendo- estaba vestido con jean y camisa de vestir, por qué la cama estaba tendida y ordenada, etc.”.

Para los allegados de Jalabert hubo una “negligencia inicial” que se vio agravada con el accionar posterior. Además, señalan a Villarreal y Montes de Oca por no activar el protocolo de femicidio desde el inicio del caso y pese al pedido de la familia.

Agostina Jalabert

“Los funcionarios intervinientes hicieron todo lo contrario a lo que aconsejan los protocolos. Encontraron un cadáver con dos personas, no las demoraron, no les tomaron una declaración minuciosa sobre los hechos y se concentraron en las características personales de la víctima victimizándola, no le requisaron sus celulares, cuestiones elementales no solo de una investigación de femicidio sino de una muerte que, cuando menos, era dudosa”, concluyeron sobre las presuntas irregularidades de la causa que, en la actualidad, es caratulada como “feminicidio”, sin imputados.

Un informe de un perito consultado por la familia sobre la autopsia determinó que Agostina fue golpeada, torturada y abusada antes de morir.

Seguir leyendo: