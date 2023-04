Intento de femicidio en Olavarría: el historial de violencia del detenido por prender fuego a su pareja

La lista de antecedentes de violencia de género de Sebastián Sánchez (38) contra Aylén Acevedo (20) se remonta a 2020

Antes de rociar con nafta y prender fuego a su pareja, Sebastián Sánchez (38) ya había atentado contra la vida de Aylén Acevedo (20). La primera vez fue entre el 16 y el 17 de mayo de 2020, durante la cuarentena establecida por la pandemia del coronavirus. Llevaban juntos poco más doce meses: él tenía 35 años, ella 17. Él la amenazó con un arma; ella lo denunció.

Un año y medio después, más precisamente el 29 de noviembre de 2021, Sánchez volvió a ejercer violencia sobre su novia. Según consta en el expediente de la causa que investiga la Unidad Fiscal de Instrucción N°5 de Olavarría, y al que accedió Infobae, ese día el imputado amenazó nuevamente de muerte a Aylén.

El episodio también fue denunciado por la víctima. La acusación por “amenazas simples por agresión con arma impropia doblemente agravada por el vínculo, por ser perpetuada por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género” forma parte del expediente.

El último episodio escaló en violencia: fue un intento de femicidio. Ocurrió el 31 de marzo pasado. Aylén terminó con el 11 por ciento del cuerpo quemado e ingresó al hospital con lesiones tipo AB en cara, manos, tórax y abdomen. Después de ocho días de internación, este domingo la trasladaron al Instituto del Quemado en Esteban Echeverría. Su pronóstico es reservado.

Aylén Acevedo fue trasladada del Hospital Municipal de Olavarría al Instituto del Quemado en Esteban Echeverría: su pronóstico es reservado

Tras el intento de femicidio, Sánchez quedó detenido. En la indagatoria, según explicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente, el principal sospechoso insistió con que su pareja se roció sola con alcohol, negó el delito que se le imputó en grado de tentativa y hasta llegó a ofrecer testigos de que en ese momento estaba en otro lugar.

“La jugada para mejorar su situación procesal no sirvió”, agregaron las mismas fuentes consultadas. Además de solicitar la prisión preventiva, la fiscal del caso ya tiene una fecha para realizarle una pericia psicológica y así determinar su perfil.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los investigadores, el 31 de marzo pasado, Aylén habría sido rociada con un bidón de nafta y prendida fuego por su pareja. Luego, habría sido él quien la dejó frente al Hospital Municipal de Olavarría de donde, casualmente, salía su amiga Ludmila Arce (19) luego de hacerse unos estudios. Fue ella quien radicó la denuncia, que se juntó con una segunda que efectuaron desde el Hospital porque tenían sospechas sobre el caso.

“Antes de desvanecerse (Aylén) llegó a contarme lo que había pasado. ‘Me prendió fuego’, me dijo”, contó Ludmila a Infobae. En comunicación con este medio, la joven también explicó que su amiga estaba envuelta en una relación violenta de la que no podía salir. “Él era muy agresivo y machista. Más de una vez me quiso golpear cuando intenté ayudarla”, explicó.

En sintonía, otro allegado al caso agregó: “Por lo visto, la chica estaba inmersa en un círculo de violencia donde, a pesar de que era vulnerada, siempre volvía con su agresor”.

Oriunda de Bahía Blanca pero radicada en Olavarría, Aylén Acevedo es la cuarta de nueve hermanos (Verte)

Aylén es la cuarta de nueve hermanos. Si bien nació en Bahía Blanca, de donde es oriunda su mamá María Soledad Morales, creció y se crió en la ciudad de Olavarría.

Desde el círculo de la joven explicaron a este medio que, luego de ser trasladada al Instituto del Quemado, la familia de Aylén precisa ayuda económica para costear la estadía de su madre en la localidad de Esteban Echeverría, donde permanece internada su hija.

Vía Facebook, su amiga Ludmila lo explicó así: “La familia de Aylén hoy no puede pagar un hotel porque no cuenta con dinero. Hoy nos toca pedir una ayuda a la sociedad porque necesitamos alguna donación”.

Mientras tanto, Sánchez sigue detenido por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetuado por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa y en contexto de violencia de familia y género”.

* Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas. Sino contactate por WhatsApp al: 11-2771-6463.

*Para colaborar con la familia de Aylén el CBU de María Soledad Morales es 0000003100041477118683. El alias: sole.gabi.leyla123. Cuit/Cuiil: 27248899528.

