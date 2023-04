Intento de femicidio en Olavarría: la víctima sigue grave y los investigadores buscan testigos que se acerquen a declarar

El novio de Aylén Acevedo, Fabián Sánchez, fue detenido por el intento de femicidio

La joven de 20 años que sufrió graves quemaduras el pasado viernes en la ciudad bonaerense de Olavarría, permanece internada en el Hospital Municipal de la mencionada localidad: su estado es grave. Por el hecho detuvieron a su pareja, de 38, quien además quedó imputado por dos delitos previos de violencia de género. Ahora los investigadores piden testigos que se acerquen a declarar.

Mientras tanto, y desde hace 48 horas, Aylén Acevedo pelea por su vida. La olavarriense, que el 31 de marzo llegó al hospital con quemaduras tipo AB en 11 por ciento de su cuerpo (cara, manos, tórax y abdomen), “se encuentra en estado grave, pero estable”, indicaron fuentes del caso a Infobae. Debido a su estado de salud crítico, explicaron las mismas fuentes, todavía no pudo prestar declaración.

Fabián Sánchez, el principal sospechoso, declaró este sábado. En la indagatoria, el hombre insistió con que la joven se roció sola con alcohol, y negó el delito que se le imputó: “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetuado por un hombre en perjuicio de una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa y en contexto de violencia de familia y género”.

Por eso, la fiscal Paula Serrano solicitó a la titular del Juzgado de Garantías N° 1 de Azul, Fabiana San Román, convertir su aprehensión en detención. La funcionaria interinamente a cargo de la UFI N° 5 de Olavarría, además, le imputó a Sánchez los delitos de “amenazas con armas impropias” y “coacción”, según informó Télam. También pidió que quien tenga datos para aportar se acerque al Ministerio Público Fiscal o a la Comisaría de la Mujer.

Fabián Sánchez al momento de ser detenido

El caso, que conmueve a la comunidad olavarriense, impulsó a allegados y familiares de Aylén Acevedo a realizar este domingo una movilización en el Paseo Jesús Mendia para pedir “justicia” por la joven y por las víctimas de violencia de género.

“A Aylén la prendió fuego el marido. Ella estaba prendiendo el fogón y él le tiró el bidón de nafta y se prendió fuego toda. Después fue y la llevó al Hospital y no la quería bajar del auto. Apareció su amiga Ludmila que la vio y la ayudó. Antes de que mi hermana se desvaneciera llegó a contarle a su amiga lo que había pasado. Le contó a ella que él la había prendido fuego. Después de contarlo en el ingreso a la guardia, mi hermana se desvaneció”, dijo al diario El Popular de Olavarría, Magdalena Rocío Acevedo, una de las hermanas de Aylén.

De acuerdo con el mismo medio, fue Ludmila, la amiga de Aylén, quien terminó haciendo la denuncia, que se juntó con una segunda que radicaron desde el Hospital porque tenían sospechas sobre el caso.

“Lo único que queremos es que él quede preso y mi hermana se recupere. Todavía no nos acercamos a fiscalía, vamos a ir mañana. La pareja declaró y negó todas las acusaciones. Dijo que mi hermana se había querido prender fuego sola. Y no es así. Mi hermana no hizo eso”, sostuvo Magdalena Rocío, quien días atrás sostuvo lo mismo en un posteo de Facebook.

El descargo de la hermana de la víctima

El caso

Ocurrió el viernes último, en horas de la mañana, en la calle 8 al 1600 de la ciudad de Olavarría, donde se encuentra el domicilio del acusado. Una vez que la noticia cobró relevancia, los vecinos se hicieron presentes en la casa de Sánchez y atacaron a piedrazos el frente de la vivienda, así como también destrozaron su auto.

De acuerdo a la reconstrucción de los investigadores, la joven y el agresor estaban en pareja hace cuatro años aproximadamente, cuando ella tenía 16. De los testimonios de allegados y vecinos se desprendió que entre ellos había repetidos episodios de violencia de género.

Lo mismo aseguró su hermana Magdalena. “Teníamos antecedentes de situaciones de violencia. Ya tenía varias denuncias radicadas, una restricción. Hubo muchos hechos violentos y este fue con el que salió todo a la luz. Queremos que él vaya preso. Y que todo el mundo sepa que ella no quiso hacerse nada, que él fue el culpable, él la tenía sometida y con miedo”, dijo a El Popular.

Durante marzo ya hubo dos movilizaciones bajo la consigna “Olavarría, ciudad del horror”. La gota que rebalsó el vaso fue el femicidio de Sofía Vicente, una chica de 22 años que fue encontrada asesinada de un balazo en la nuca en un pozo ciego de un campo, luego de permanecer desaparecida cinco días.

Por ese crimen, detuvieron a Diego Ezequiel González como presunto autor material y al expolicía Pablo Martín Olalde como “partícipe necesario”.

* Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas. Sino contactate por WhatsApp al: 11-2771-6463.

