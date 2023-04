Quién era Lurdes Avendaño Rejas, la mujer asesinada por motochorros en Villa Soldati

Lourdes Avedaño Rejas tenía 35 años y era de nacionalidad boliviana

El sábado por la noche, alrededor de las 22.30 horas, Lurdes Avendaño Rejas volvía a su casa en el barrio Los Piletones acompañada por su tía, con quien había ido a tomar un café en Villa Soldati. Cuando estaban a tan solo tres cuadras de su domicilio, las mujeres fueron interceptadas por dos delincuentes a bordo de una moto tipo enduro sobre la avenida Mariano Acosta al 2.900.

Allí, los delincuentes intentaron robarle la cartera. La tía resultó ilesa.

Lurdes fue baleada y murió en el acto. “La mataron porque sí”, aseguró una comerciante que fue testigo del hecho.

Los vecinos se congregarán este lunes, a las 18 horas, en avenida de La Cruz y Mariano Acosta para pedir justicia por Lpurdes

La víctima tenía 35 años, era de nacionalidad boliviana, tenía dos hijos menores de edad y trabajaba como empleada de limpieza.

“Lurdes era una persona muy conocida y querida en el barrio. Sus papás, Urbano y Aída, son los caseros de la Escuela Fátima”, dijo un vecino a este medio, que prefirió no revelar su identidad por miedo a represalias ya que también sospecha que los criminales podrían ser de la zona. Los motochorros no tuvieron piedad con Lurdes: le dispararon a quemarropa y falleció en el acto. El disparo le ingresó por la espalda, en la región dorsal, y la hizo caer al suelo boca abajo.

“Esperamos que esto que pasó con Lurdes sirva para que las autoridades hagan algo. Necesitamos que nos cuiden. Los chicos tienen que ir y volver del colegio acompañados por sus padres porque también a ellos les roban”, se lamentó el hombre.

El anonimato no sorprende. La Policía de la Ciudad, que hoy investiga el crimen en un expediente a cargo del fiscal Eduardo Cubría, se encuentra hoy con la reticencia de vecinos a dar sus testimonios mientras rastrean cámaras de seguridad para determinar la ruta de fuga de la moto.

La mujer fue asesinada sobre la avenida Mariano Acosta al 2900, en Villa Soldati

Mientras los ladrones escapaban de la escena del crimen, los vecinos se comunicaron con el 911. Al lugar llegaron de inmediato policías de la Ciudad de la comisaría vecina 8B como así también una ambulancia del SAME. La médica en la ambulancia constató que Lurdes había fallecido

El fiscal Cubría investiga el hecho como un homicidio en ocasión de robo aunque pidió que se trabaje con el protocolo correspondiente a femicidios. En la zona actuaron peritos de Policía Científica, quienes levantaron una vaina servida calibre 38.

Los sospechosos, hasta el momento, se encuentran prófugos.

Mientras tanto, los vecinos de Soldati reclaman justicia y convocan hoy a una marcha en Fernández de la Cruz y Mariano Acosta a las 18 horas.

Posteo de una vecina que convocó a la marcha por Lurdes

“Este barrio se debe a su gente, y como tal repudia enérgicamente el asesinato de la vecina Lourdes Avendaño. No importa si no es familiar de sangre somos uno en esta batalla porque, esta vez lamentablemente fue ella. NO LLOREMOS UN ASESINATO MÁS”, escribió en su Facebook una vecina de Soldati.

“El trabajo es difícil ya que somos los que acá vivimos quienes tenemos que pensar mil estrategias para llegar a casa sanos y salvos y con nuestras pertenencias. Pero lo levantamos una y mil veces NOSOTROS al barrio, salimos y exigimos. Villa Soldati sale a exigir JUSTICIA, SEGURIDAD, IGUALDAD Y BASTA DE MAQUILLAJE POLITICO”, enfatizó la vecina, quien se mostró enojada porque ese barrio también pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y, a su entender, no cuenta con las medidas de seguridad suficientes para frenar el delito como sí las hay en otras comunas.

Frente a donde asesinaron a Lourdes se encuentra la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en la esquina la plaza Fátima y a unos metros el Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima. A raíz de lo ocurrido, este lunes la escuela decretó día de duelo y suspendió sus actividades.

El lugar donde fue asesinada Lurdes.

