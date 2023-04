Una multitud marchó para reclamar justicia por el crimen del ministro de Catamarca

Este martes una multitud marchó en Catamarca para reclamar justicia por el crimen del ministro provincial Juan Carlos Rojas (El Ancasti)

A casi cuatro meses del asesinato del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, este martes se realizó una multitudinaria marcha en la capital de esa provincia para exigir justicia. La manifestación se dio luego de que los hijos de la víctima denunciaran públicamente que hubo “encubrimiento” del crimen y mostraran fotos del expediente en las que se ve el rostro desfigurado del funcionario, lo que, según aseguran, descarta la hipótesis inicial de una muerte no violenta.

Los familiares de Rojas encabezaron la movilización en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca. Partieron desde la Plaza La Alameda hasta la Plaza 25 de Mayo. En el lugar se hicieron presentes algunas personalidades políticas como los diputados nacionales Francisco Monti y Rubén Manzi, y el legislador y presidente de la UCR, Alfredo Marchioli.

“Exigimos justicia”, rezaba el cartel que se visualizaba al frente de la convocatoria. “Que el crimen no quede impune”, pedía otro. Los tres hijos acompañaban el reclamo con un megáfono y dos pancartas con la imagen de su padre y el siguiente mensaje: “El compañero Rojitas no murió, a Rojitas lo mataron”.

Rojas (73) fue encontrado muerto por su hijo Fernando el domingo 4 de diciembre de 2022 al mediodía, tirado en el patio de su casa, pero la data de muerte se estimó en el día anterior al hallazgo.

Los tres hijos de Rojas encabezaron la movilización (El Ancasti)

Si bien en un primer momento fuentes oficiales señalaron que el ministro había fallecido por causas naturales, la investigación dio un vuelco cuando se conoció el resultado la segunda autopsia, que determinó que el funcionario provincial había sido asesinado por un golpe en la cabeza aplicado con un objeto contundente.

Por el hecho, Silvia Nieva, ex empleada de la víctima, fue imputada por homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía por el fiscal de Instrucción 2 Laureano Palacios, quien posteriormente fue apartado de la investigación por presuntas irregularidades, por lo que fue reemplazado por Hugo Costilla.

Luego se solicitó un jury para Palacios por “mal desempeño de sus funciones y falta grave o hechos que pudieran constituir delito en ocasión del ejercicio de sus funciones” y la “ignorancia inexcusable del derecho”, ante lo cual, el Tribunal de Enjuiciamiento a Magistrados de Catamarca consideró admisible la acusación y se dio curso al inicio del proceso.

El ministro Juan Carlos Rojas tenía 73 años

En ese marco, Fernando y sus hermanas Natalia y Mónica convocaron este lunes a los medios “para poner en evidencia todo lo que está pasando, la manera maliciosa y falaz que pretendió ocultar la verdad de la muerte” de Rojas. “La Justicia nos mintió. Tanto al pueblo catamarqueño como a la familia se nos dijo que mi papá murió de una caída, que murió solo, que no había violencia, que no faltaba nada, que se había ido en paz”, afirmó Natalia.

Y siguió: “Ahora sabemos que papá no se cayó, que no se desmayó, ni tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado, lo tuvieron de rodillas y lo golpearon, le reventaron el rostro, la boca, le reventaron un ojo, lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron rompiéndole la base del cráneo, le hicieron una abertura de extremo a extremo, lo arrastraron y lo tiraron en el patio. Luego limpiaron la escena, rompieron y dejaron todo tirado”.

En la conferencia de prensa, los hijos exhibieron una serie de fotos del cadáver de su padre, que constan en el expediente, y en las que se vio el rostro desfigurado y marcas de violencia en el cuerpo del ministro. “Dijeron que estaban ante una muerte natural, y es mentira. Vergüenza debería darles, mentirle a la familia así”, continuó Natalia que, además, pidió a la Justicia “rinda cuentas de semejante maniobra” y que “los involucrados estén presos”.

Los hijos de Rojas mostraron fotos del cuerpo de su padre asesinado

A la exposición también se sumó su abogado, Iván Sarquis, quien también detalló que, según surgió de las pericias oficiales, “a Juan Carlos Rojas lo habrían golpeado y tenido de rodillas al menos en cuatro oportunidades, para finalmente darle el último golpe, que es el que lo liquida”.

“Entendemos que hay plausibilidad de que haya sido interrogado, de que haya sido torturado, las huellas que existen en el rostro manifiestan eso. Estamos ante una situación de concatenación congruente entre la acción de aquellos que lo han asesinado a Juan Carlos con la situación posterior de la policía y del ministerio público, y eso es lo que públicamente la familia quiere que se investigue y que se desentrañe”, señaló el letrado.

Sarquis además se refirió a la situación de Nieva, quien recuperó la libertad tras inconsistencias detectadas en el acta de detención. “Hay pocos elementos que la involucran. No nos sorprendería que estuviéramos ante una imputada a la que se la ha plantado en la escena. No queremos perejiles, no queremos gente inocente sufriendo como está sufriendo la familia. Queremos el esclarecimiento del hecho”, consideró.

