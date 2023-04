Femicidio de Anahí Benítez: la fiscal le puso “me gusta” a una publicación que defendía la inocencia del acusado

Anahí Benítez tenía 16 años

Pasaron más de dos mil días del femicidio de Anahí Benítez y el segundo juicio por el crimen de la adolescente de 16 años entra en la etapa de alegatos este miércoles, pero no lo hace en calma sino con la mirada puesta en la fiscal de juicio, Mariana Monti.

No solo porque por los pasillos de los tribunales sobrevuela el rumor de que la fiscal desistiría de la acusación sobre Marcos Bazán, sino porque también circuló hace unos días una captura de 2020 con un curioso “me gusta” de la funcionaria judicial a una publicación donde se resaltaba la inocencia de ese imputado.

“Marcos Bazán va a quedar en libertad porque no hay una sola prueba contra él”, se titula el texto del portal Diario Conurbano del 18 de febrero de 2020. La nota en Facebook tiene seis “me gusta” y uno es de la fiscal, quien tres años después fue designada por el fiscal general interino de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, a la cabeza de la acusación contra Bazán y Marcelo Villalba en el segundo juicio por el femicidio.

“La Fiscalía General sabía de la ideología de la fiscal de antemano y no mandó ni un veedor durante todo el debate”, reflexiona ante Infobae una fuente consultada sobre este tema y al tanto no solo de la publicación (”Se conoció a mitad del debate”, dijo), sino de que este miércoles la intención de Monti sería desistir de la acusación contra Bazán.

El "me gusta" de la fiscal que tres años después encabezó el juicio contra Marcos Bazán

Ese texto faveado por la fiscal es una nota sobre los dichos de Fabio Núñez, uno de los amigos del sospechoso, durante una movilización en el comienzo del primer debate: “Marcos sirvió para distraer en los medios de comunicación porque respondía a la porción de cara, a ese delito social”, decía. Justamente, ese orador es uno de contactos de Facebook de la fiscal.

Hay que recordar que Bazán fue condenado a perpetua en el primer juicio, celebrado en 2020, pero en diciembre de 2021 la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó realizar un nuevo debate en el que, además, fue juzgado Marcelo Villalba, declarado inimputable en el primer debate. Ambos llegaron imputados como coautores del femicidio.

Lo cierto es que, según pudo saber este medio, el representante de la madre de Anahí, el abogado Guillermo Krizan Bernard, tampoco mantendría la acusación con la que se llegó al debate contra Bazán: “Encubrimiento o una participación secundaria son las opciones que evalúa, ya que la plataforma probatoria no es la misma que la del primer juicio: hay testigos que fallecieron, otros que no se acordaban o decían no recordar. La prueba no tiene la misma calidad casi 6 años después”, deslizaron fuentes del caso.

El abogado Manuel Garrido, director de la ONG de Innocence Project Argentina que representa a Bazán, había dicho durante los alegatos de apertura que “los investigadores armaron una causa” contra su defendido, ya que “para ellos se ajustaba a su estereotipo de sospechoso”.

El texto que faveó la fiscal que ahora acusa a uno de los sospechosos del femicidio de Anahí Benítez

“Me llama la atención que Bazán haya tenido el dinero para pagarle a cinco abogados y yo no tengo para pagarle a ninguno, que tenga el apoyo de organizaciones de derechos humanos y a mí no me apoya nadie, es un acusado de femicidio y fue condenado, o sea no es que no hay pruebas”, expresó Silvia Pérez, la mamá de Anahí, durante el juicio según la agencia de noticias Télam.

Lo cierto es que Anahí desapareció el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, y nada se supo de ella hasta seis días después, cuando fue hallada semienterrada en la Reserva Natural Santa Catalina: había sido drogada, abusada y estrangulada.

Hay un bache en la investigación sobre dónde estuvo la adolescente retenida antes de ser descartada en la reserva, a metros de la casa de Bazán. La acusación contra Villalba no tiene fisuras: el ADN y el celular de la chica lo han comprometido desde el primer momento. “Está claro que la abusó, pero la mató él”, soltó una de las fuentes consultadas por este medio.

