Salvaje crimen en Tigre: golpearon y quemaron a un hombre de 30 años e investigan un posible ajuste de cuentas

La víctima, John Ezequiel Quinteros

John Ezequiel Quinteros (30) fue atacado y asesinado por un grupo de personas en su casa de la localidad de Rincón de Milberg, en el partido de Tigre. El ataque fue salvaje: a la víctima la amedrentaron mediante balazos, la golpearon y la quemaron. Por el crimen, la Policía Bonaerense detuvo a cuatro sospechosos y se investiga un posible ajuste de cuentas.

Todo ocurrió durante las primeras horas de este miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Pampa. Allí, Quinteros fue sorprendido por al menos seis personas que lo golpearon. También le dispararon entre 16 y 20 veces, aunque no al cuerpo sino con la intención de intimidarlo.

Tras el ataque, Quinteros quedó tirado en el piso y los agresores escaparon. Pero eso no fue todo: a los pocos minutos regresaron y prendieron fuego la propiedad, con la víctima adentro.

Para entonces, personal del Comando de Patrullas de Tigre y de la comisaría de Rincón de Milberg habían sido alertados. Al llegar al lugar, los oficiales se toparon con los sospechosos, que intentaron escapar. Cuatro de ellos no lo lograron: tras una breve persecución, los policías los detuvieron. Tenían consigo un pistolón calibre .32 que fue secuestrado.

La causa está en manos del fiscal Sebastián Fitipaldi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) del distrito Tigre Centro. Se desconoce hasta el momento el motivo que originó el ataque. Una de las hipótesis que se barajaron inicialmente es la de un homicidio vinculado a un ajuste de cuentas relacionado a una deuda por narcomenudeo. Los detenidos continuaban siendo indagados hacia esta tarde.

Mientras tanto, en las redes sociales comenzaron a circular mensajes de despedida de allegados a Quinteros, quien era padre de una criatura de 2 años. “Estoy tan triste. No sé cómo fue, ni por qué. Lo único, que no merecía esto, me quedo con todos los recuerdos lindos que tuvimos en la infancia, lo buena persona que eras y lo loco que estabas. Te voy extrañar querido”, escribió una amiga.

Otro, con un tono agresivo y que pedía justicia, señalaba a los presuntos responsables del crimen: “Ayer lo mataron y nadie hizo nada. Estos son sus asesinos. Pido por favor que agarren a estos hijos de... y que paguen”.

El mismo fiscal Fitipaldi encabeza otra investigación por una serie de robos en un barrio privado de Rincón de Milberg. En el marco de esa causa, ayer atraparon a dos de los ladrones cuando se preparaban para dar un nuevo golpe, esta vez en un complejo de Benavídez.

De acuerdo a fuentes de la investigación, los primeros asaltos ocurrieron el 19 de marzo pasado. Esa noche, un grupo de ladrones ingresó al country Santa María -ubicado sobre la Ruta 27, a pocos metros de Nordelta- violando el cerco perimetral en un sector que da hacia un descampado. Luego irrumpieron en dos viviendas que en ese momento estaban desocupadas y se llevaron 7.000 dólares y tres relojes.

Pero eso no fue todo, ya que los ladrones volvieron tres días después. La noche del 22 de marzo, alrededor de las 20.30, se adentraron nuevamente al barrio cerrado y fueron a robar una propiedad, que en esa ocasión no estaba vacía. Así, cuando ingresaron se encontraron con los propietarios.

Según las fuentes consultadas por este medio, maniataron a las víctimas con precintos y más tarde escaparon con el dinero que habían recolectado: unos 3.000 dólares y 300.000 pesos.

En ambos casos, los delincuentes se movilizaron en un Peugeot 208 gris que ayer al mediodía fue divisado en la zona de la Ruta 27 y calle Viamonte, en la localidad de Benavidez, en inmediaciones al complejo de barrios Villa Nueva. A bordo iban Felipe Quitian Morales y José Luis Fajardo Torres, ambos de 23 años y nacionalidad colombiana. Se cree que estaban realizando tareas de inteligencia para cometer nuevos asaltos. Efectivos policiales los detuvieron en el lugar.

