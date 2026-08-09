Crimen y Justicia
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Cayó una banda narco que hirió a un nene de 6 años en un enfrentamiento por el territorio

Ocurrió en General Rodríguez. La Policía bonaerense detuvo a siete personas y secuestró armas y drogas

Una exhibición de armas de fuego, un revólver, cuchillos, bolsitas con cocaína y paquetes de marihuana, junto a letreros de DDI Moreno - General Rodríguez
El armamento y las sustancias incautadas durante los operativos.
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Un operativo coordinado por la DDI Moreno-General Rodríguez derivó en la detención de siete personas y el secuestro de drogas, armas y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Las acciones, supervisadas por la UFI 12 y el Juzgado de Garantías 3 de Morón, se concretaron tras una extensa investigación que incluyó relevamiento de cámaras y tareas de campo en la localidad de General Rodríguez.

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La causa tuvo origen el 8 de julio, cuando un menor de seis años ingresó herido de arma de fuego en el Hospital Vicente López. El niño, trasladado por su madre y un vecino, presentaba esquirlas de proyectil en el cuero cabelludo y la nuca. Tras ser asistido, logró recuperarse.

De acuerdo con la investigación, los disparos fueron ejecutados por un individuo apodado “Juan”, identificado como vendedor de drogas en la zona conocida como “el callejón”. El ataque habría tenido como blanco a un adolescente de 14 años, alias “Kiki”, en el marco de un conflicto previo, detallaron las fuentes a este medio.

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Frente a estos hechos, el Ministerio Público Fiscal dispuso la apertura de una causa por comercialización de estupefacientes y delegó la investigación a la DDI y a las comisarías locales.

El rastreo de cámaras privadas y entrevistas vecinales permitió identificar cuatro puntos de venta de drogas (“bunkers”), operados por una banda integrada por, al menos, cuatro personas, entre ellas “Juan” y “Barny”. Con el material recolectado, se solicitó y obtuvo seis órdenes de allanamiento.

Este sábado, los procedimientos simultáneos en General Rodríguez contaron con la participación del Grupo Táctico Operativo (GTO) de las comisarías locales.

Como resultado, fueron aprehendidos Marcela Claudia Segueza (59), Daniel Enrique “Barny” Cáceres Coronel (26), Javier Alejandro Cáceres Coronel (24), Dylan Uriel Fernando Sarco (27), Julio Martín Zaga (29), Sheila Mailén Cuello Cuello (25) y Brenda Nicole Juárez (21).

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron 458,4 gramos de marihuana y 37,24 gramos de cocaína, ambas fraccionadas para su venta.

En el procedimiento también se halló un arsenal compuesto por un revólver calibre 32, una escopeta recortada, un revólver calibre 22, una escopeta marca Sentauro calibre 20, y municiones de varios calibres.

A la vez, se incautaron elementos propios del fraccionamiento y distribución de drogas, como balanzas de precisión, tijeras, cuchillos y cortes de nylon. Por último, se incautaron nueve teléfonos celulares, documentación, anotaciones y bolsos utilizados en la logística delictiva.

De esta manera, el operativo puso en evidencia la existencia de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en modalidad minorista, con turnos de comercialización durante las 24 horas, señalaron las fuentes.

Las pruebas recolectadas serán ahora evaluadas por la justicia de Morón, mientras los detenidos permanecen a disposición de la fiscalía por violación a la Ley de Estupefacientes.

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