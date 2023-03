Córdoba: desbaratan una organización que captaba embarazadas para ingresar drogas a una cárcel

La banda estaba liderada por una policía retirada (Foto de refrecnia)

En un nuevo accionar de la Justicia por luchar contra el narcotráfico, la Fuerza Policial Antinarcotráfico junto al personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) desbarataron una organización que captaba embarazadas para ingresar drogas a una cárcel. Según lo informado por fuentes judiciales, seis personas fueron detenidas, una de ellas una policía retirada, en la localidad cordobesa de Cruz del Eje.

La fiscal de lucha contra el Narcotráfico, Paulina Lingua, detalló que se realizaron allanamientos en viviendas de la ciudad de Córdoba y en la Unidad Penitenciaria de la zona. La banda conformada por tres hombres y tres mujeres aprovechaba que los controles de ingreso a la cárcel no son rigurosos para las embarazadas ya que no son examinadas por los escáneres láser, con la idea de no poner en riesgo la salud del bebé por nacer.

Los datos preliminares de la investigación indican que los detenidos tenían numerosos antecedentes delictivos, como hurto, estafa, coacción, venta de drogas, robo calificado y violación, entre otros. Según destaca Lingua, en declaraciones a la emisora LV3, el delito fue planificado ya que buscaban embarazadas para poder ingresar al penal. La banda sacaba esa ventaja para que las mujeres se entregaran a un interno con fines de comercialización adentro de la misma dependencia carcelaria.

Como resultado de los allanamientos en la Unidad Penitenciaria, en una celda se encontró cocaína, marihuana y otros estupefacientes, además de elementos para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Por su parte, en las viviendas allanadas en la ciudad de Córdoba las fuerzas de seguridad detuvieron a tres mujeres mayores con vínculos familiares con algunos internos, se secuestraron 513 dosis de cocaína y 79 de marihuana, una balanza digital, un automóvil, 276.060 pesos y 300 00 dólares, entre otros elementos. La causa fue caratulada preventivamente como “confabulación para la comercialización agravada de estupefacientes”.

Sin embargo, no es el único caso en la provincia en el que se intenta ingresar droga a una cárcel. A comienzo de año dos hombres fueron detenidos por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) acusados de enviar droga a reclusos en la cárcel de la ciudad de Cruz del Eje, ubicado en el noreste de la provincia de Córdoba, a través de un drone.

La FPA concretó la detención de la supuesta líder de la banda de narcomenudeo encargada del ingreso de estupefacientes en la Unidad Penitenciaria N° 2 “Adjutor Andrés Abregú”: una mujer oriunda de la ciudad de La Cumbre que también trabajaba como maestra jardinera en la Escuela González Elizalde de esa misma localidad.

En el allanamiento en un domicilio sobre la calle Bartolomé Jaime al 200, a pocos metros de su casa, los efectivos también incautaron entre sus pertenencias un revólver calibre .38, 6 proyectiles, dinero en efectivo y un auto.

Por orden del fiscal Raúl Ramírez, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha Contra el Narcotráfico de Carlos Paz, que supervisó el operativo, la mujer fue trasladada en las últimas horas a sede judicial imputada por presunta venta de estupefacientes.

Así se puso punto final a una investigación por ingreso de droga en el penal de Cruz del Eje que había comenzado hace al menos tres meses a partir de frecuentes llamadas al Centro de Denuncias Anónimas del MPF (0800-888-8080). Luego de numerosas tareas de campo, en la última semana del año efectivos de la FPA finalmente allanaron cuatro domicilios y dos celdas de la cárcel y detuvieron a Javier Frede, de 36 años y otro hombre de 27.

En esos operativos se incautaron también 612 dosis de marihuana, troqueles de LSD, dinero, el drone que los sujetos utilizaban para arrojar los paquetes en el patio interno del penal y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

