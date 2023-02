El macabro caso del femicida de Ciudad Evita que comió un sandwich junto al cadáver de su ex mujer y escapó

El 8 de febrero último, el cadáver de Andrea Bustamante fue hallado en su casa de la calle Los Claveles en Ciudad Evita, jurisdicción de La Matanza, ya con un notable estado de descomposición. No se observaron lesiones traumáticas que pudieran indicar un crimen, no a simple vista, en medio de una escena curiosamente prolija, todo acomodado en el living, en el dormitorio, no había signos de lucha. La autopsia ordenada por el fiscal Federico Medone, titular de la UFI de Homicidios de La Matanza junto al ayudante fiscal Gonzalo Tarrio Suárez -que fue clave para esclarecer el caso- dijo lo contrario.

De acuerdo al estudio, Andrea falleció por una asfixia por compresión mecánica, fue ahorcada en el cuello hasta morir. La explicación a su muerte estaba dentro de su domicilio. Al registrarlo, la Policía Bonaerense encontró un certificado de un expediente del Juzgado de Familia N°6 de La Matanza que databa de 2022. Andrea había denunciado violencia de género, pidió una restricción perimetral contra su ex pareja y un botón antipánico. El documento, que de nada sirvió, quedó allí como un memento triste.

Finalmente, Díaz, de 46 años, beneficiario de planes sociales, fue arrestado hoy por la Policía Bonaerense, tras encontrarlo en una casa en la calle Alfonsina Storni, donde se ocultaba.

Así, Díaz será indagado por Medone en las próximas horas.

El análisis de la escena del crimen, sin embargo, no habla solo de un orden sospechoso. Fuentes del caso sostienen que, después de matar -si es que es culpable-, Bustamante compró fiambre en la zona, hizo un sandwich y lo comió junto al cuerpo muerto antes de huir.

Fragmento de la perimetral de Andrea Bustamante

Por lo pronto, otro reconocido prófugo por el delito de femicidio continúa suelto. Esteban Rojas Almada, el prestamista de 45 años buscaco como presunto autor del asesinato de su pareja, Ferni Ayala, muerta la semana pasada de dos tiros en su casa del barrio Zavaleta de Barracas, ya figura entre los sospechosos buscados Interpol.

Sobre Rojas Almada, de nacionalidad paraguaya, rige desde hace una semana un pedido de captura nacional e internacional por el crimen de quien era su novia y concubina. Ahora, la ficha del sospechoso, con sus datos personales y una fotografía, aparece con una “red notice” (alerta roja), entre los fugitivos más buscadas en el sitio web de Interpol.

La inclusión de Rojas entre los más buscados de Interpol responde a un pedido del juez a cargo de la causa, Mariano Iturralde, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16.

Seguir leyendo: