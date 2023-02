Rosario sangrienta: asesinaron a dos personas y suman 52 los homicidios en 2023

La AIC en la escena del crimen del ciclista.

Dos crímenes ocurridos entre la noche de este jueves y la madrugada de este viernes elevaron la cifra de homicidios dolosos de Rosario a 52, según el Observatorio de Seguridad Pública.

El primer asesinato ocurrió en el barrio Santa Lucía, en la esquina de Provincia de Misiones y José María Rosa, que es la colectora de avenida Circunvalación. Según los testimonios que fueron tomados por la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, dos mujeres en moto atacaron a tiros a Rodrigo Rolón, de 22 años, que en ese momento se desplazaba en bicicleta.

Una vez que Rolón cayó muerto, la sospechosa que iba como acompañante se bajó y dejó un papel entre los rayos de la bicicleta que hacía referencia a una “guerra” entre bandas.

El joven tenía disparos en la espalda, en el pecho y en el hombro. Peritos forenses secuestraron en la escena del homicidio ocho vainas servidas calibre 9 milímetros y el cartel.

En el mismo lugar hubo un homicidio hace 20 días, cuando desde un auto abrieron fuego en Provincia de Misiones al 2100 y asesinaron a Belén Sofía Rodríguez, de 18 años. En ese mismo hecho también resultaron heridos otros tres jóvenes de entre 21 y 25 años. Por el momento se desconoce si los dos ataques tienen relación entre sí.

El miércoles por la noche, dos sicarios irrumpieron asesinaron a una joven de 18 años e hirieron a su madre, en Villa Banana, uno de los territorios calientes de la zona Oeste de Rosario

Horas después del crimen del barrio Santa Lucía, ocurrió otra muerte en Villa Pororó, un asentamiento irregular situado también en la zona oeste de Rosario. De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Policía provincial, Franco Emanuel Alegre, de 25 años, recibió siete disparos sobre las vías del ferrocarril que están ubicadas el cruce de Felipe Moré y Riobamba

El médico forense que se dirigió este viernes a la madrugada a la escena del homicidio constató orificios de arma de fuego en la espalda y en los brazos de Alegre. En ese lugar, los peritos incautaron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros.

La mecánica del ataque a Franco Alegre por el momento no es clara, ya que desde un primer momento la Policía no logró dar con testimonios que hayan aportado precisiones sobre la balacera. Lo que llamó la atención es el ingreso por la madrugada de un hombre de 33 años al hospital Carrasco con un tiro en la pierna derecha, proveniente de Riobamba y Felipe Moré, pero todavía no se estableció si se trató de una segunda víctima del ataque o de un posible agresor.

Si bien el Observatorio de Seguridad Pública establece que hasta este viernes hubo 52 crímenes en el departamento Rosario (26 en enero y 26 en febrero), fuentes judiciales aclararon que uno de los casos es un posible suicidio, ocurrida este jueves por la tarde dentro de una casa ubicada frente al Parque Urquiza que se investiga de forma preliminar por la unidad fiscal de Homicidios Dolosos, aunque no hay indicios claros de que se haya tratado de un asesinato.

La víctima es un hombre de 50 años, cuyo cuerpo tenía heridas de arma de fuego en el pecho. Dentro de su domicilio se encontró un revólver calibre 32 sobre la cama –en cuyo tambor había dos vainas percutadas–, tres cuchillos y una nota, que en este momento es objeto de investigación de la fiscal Paolicelli.

Por la espiral de violencia, la jefa de fiscales de Rosario, María Eugenia Iribarren, dispuso sumar a la fiscal Carla Cerliani a la unidad de Homicidios Dolosos, ya que es una de las áreas –junto a la UFI de Balaceras y Extorsiones– que mayor sobrecarga de trabajo tienen en lo que va del año.

