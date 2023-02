Choque fatal en Punta del Este: una pericia determinó que los conductores de ambos vehículos habían consumido drogas

La principal hipótesis indica que el vehículo conducido por Nicolás Rocca se cruzó de carril e impactó de frente contra el que viajaba Josefina Ferrero y sus amigas

Los conductores que protagonizaron el choque fatal, el pasado 4 de enero en Punta del Este; Nicolás Rocca, al volante del Volkswagen Nivus, y Josefina Ferrero, al volante del Ford Ka (víctima fatal) habían consumido drogas. Así lo confirmaron los exámenes toxicológicos.

En el siniestro, que se produjo en el Kilómetro 1 de la Ruta 104, en el límite entre Manantiales y El Chorro, también murió la amiga de la conductora, Micaela Trinidad, ambas de nacionalidad argentina.

De acuerdo con la pericia a la que accedió Infobae, Nicolás Rocca, había ingerido varias drogas previo al accidente. En el examen de sangre que le realizaron, se detectó la presencia de metanfetamina (MDMA) y morfina. Además, tenía alcohol en sangre: 0,10 gramos por litro de sangre, según el espirómetro.

En el caso de Josefina Ferro, el toxicológico reveló que la modelo había consumido cocaína, metanfetamina, ketamina, éxtasis y cannabis, antes de protagonizar la violenta colisión que le quitó la vida, según informó en diario El Observador de Uruguay.

Una semana después del siniestro, fuentes judiciales confirmaron a este medio que en uno de los vehículos se hallaron dos paquetes de cocaína rosa —una sustancia también conocida como Tusi—, aunque el acta de incautación no precisó si el hallazgo fue en el Ford Ka en el que viajaban las dos argentinas fallecidas o en el Volkswagen Nivus.

La pericia toxicológica de Nicolás Rocca determinó que antes del siniestro había consumido alcohol, morfina y metanfetamina

Cuál es el estado de salud de los sobrevivientes

En el Ford Ka que conducía Ferrero, además de Micaela Trinidad (víctima fatal), viajaban Melanie Larraburu y Camila Palacio, quienes sobrevivieron al accidente y fueron trasladadas en avión sanitario a Buenos Aires, con distintas lesiones.

Ya en nuestro país, Larraburu fue sometida a una intervención quirúrgica en una de sus piernas y luego fue dada de alta. Palacio, en tanto, debió ser operada del fémur y de la pelvis, y continuaba con varios politraumatismos. Hace tres semanas comenzó a mostrar signos positivos de recuperación, pero continuará internada en el Hospital Italiano.

En el Volkswagen Nivus que manejaba Nicolás Rocca (único imputado) viajaban: en el asiento del acompañante Juan Pablo Sentero y, en el asiento de atrás, Josefina Elissondo, Nazarena Sierra y Melina Antun. Los cinco regresaban de una fiesta.

Rocca estuvo internado durante 15 días en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este. Si bien recibió el alta el pasado 18 de enero, por pedido del fiscal Sebastián Robles, tiene prohibida la salida del país por 45 días, a partir del día 4 de enero, fecha en que se produjo el accidente.

De momento, el joven argentino es el principal sospechoso de haber sido el responsable de la maniobra que podría haber desencadenado la colisión, aunque esta hipótesis todavía no fue ratificada por la Justicia uruguaya. Las pericias toxicológicas, sin embargo, lo comprometen.

Josefina Ferrero, la modelo que falleció al volante del Ford Ka, tenía 27 años

Josefina Elissondo, una de las pasajeras del Volkswagen Nivus, también recibió el alta a los pocos días del choque. Veinticuatro horas después del siniestro, la joven declaró ante la Policía uruguaya y dijo que para ella el auto en el que viajaba se cruzó “de carril hacia la izquierda”.

“Yo venía sentada en el auto, en la parte trasera, en el medio. Veníamos cinco personas. Los hombres adelante y tres chicas atrás. Lo que recuerdo es que veníamos por la ruta 104. Yo venía prestando atención a la ruta y en un momento me distraje. Cuando me di cuenta vi que venía un auto de frente a nosotros”, declaró Josefina, según consignó el diario El Observador de Uruguay.

Y agregó: “No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda porque el volantazo lo dimos para la derecha. Ahí me despierto en el auto, sola con mi amiga, y nos estaban sacando”.

Para uno de los abogados de Rocca, Ignacio Durán, su representado no fue quien invadió el carril. “Nicolás me dice que no invadió el carril. Lo dijo antes de quebrarse porque se puso a llorar. Repite que no invadió ningún carril”, afirmó el letrado a Telemundo y agregó que es una “víctima” más el choque.

Ese es uno de los datos centrales que la investigación deberá resolver. Ahora que se conocieron los toxicológicos, se aguardan los resultados de la pericia técnica que determinará qué vehículo fue el que se cruzó de carril y por ende, cuál de los dos conductores fue responsable del choque en el que murieron dos argentinas.

