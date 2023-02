Juicio por el crimen de Lucio Dupuy: cuándo y a qué hora se conocerá el veredicto y qué pena podrían recibir las acusadas

Lucio Dupuy festejando uno de sus cumpleaños

Sin la presencia de las acusadas en la audiencia, el Tribunal de Audiencia de La Pampa dará a conocer este jueves, desde las 12, el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, cometido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, en el que los jueces determinarán la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigaíl Páez; ambas acusadas y detenidas por el asesinato.

Durante la audiencia de clausura, que las dos imputadas esperarán en el Centro de Detención de la provincia de San Luis, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de homicidio agravado por enseñamiento y alevosía y abuso sexual ultrajante con acceso carnal.

En realidad, a la madre de Lucio la acusan de “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”. Mientras que A Páez, la cabe la misma calificación pero sin agravante del vínculo.

En caso de ser halladas culpables, este jueves no se conocerá la pena que recibirán las acusadas, sino que eso será en una audiencia posterior. Claro que, de darle el tribunal la derecha en cuanto al delito que les endilga la acusación, la única pena posible es la prisión perpetua.

De remera amarilla y blanca las dos acusadas (Télam)

En caso de que el Tribunal de Audiencia de La Pampa valore las pruebas de otra manera a las que las planteó la acusación, tiene 15 días para dar a conocer la sentencia. También deberá definir si aceptan la calificación de “crimen de odio” por razones de género, planteado por el abogado querellante, José Mario Aguerrido.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que, si bien en Santa Rosa es usual que los veredictos se den a conocer por escrito, en este caso se dispuso leerlo en la audiencia, a la que fueron convocadas las partes y a la que tendrá acceso la prensa.

Marcha y vallado

En ese contexto, las autoridades en seguridad de la provincia de La Pampa diagramaron para este jueves un operativo que se montó en los alrededores de los tribunales de Santa Rosa, donde desde la mañana se desarrollará una marcha en reclamo de Justicia por el crimen de Lucio Dupuy.

La movilización fue convocada por los familiares paternos del niño y en la que ya garantizaron su presencia la monja Martha Pelloni, quien estuvo en la audiencia de alegatos del juicio a los rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Lucio Dupuy junto a su padre

El caso

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2.300 de la ciudad de Santa Rosa, donde vivía junto a su madre y la pareja de la mujer.

Ante el crimen, Espósito Valente y Páez fueron acusadas por el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci del homicidio y del abuso que padeció Lucio.

El médico forense que hizo la autopsia al cuerpo de Lucio contó antes del juicio que “en 27 años de profesión” y tras haber intervenido en “32 casos de niños golpeados” nunca vio algo así.

La defensora oficial de Páez, Silvina Blanco Gómez, consideró por su parte que no existió un homicidio agravado, sino un homicidio preterintencional, es decir, que no tuvo intencionalidad, ya que la imputada --que admitió haberle pegado a Lucio- no buscó asesinarlo. Y, en su alegato, enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar la muerte del niño: la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria del barrio Atuel, la búsqueda de ayuda en la Policía y haberlo llevado al hospital Evita, entre otras.

Lucio Dupuy junto a su madre

“Son conductas que deben ser valoradas como que no quiso matar”, les manifestó la defensora a los jueces el tribunal, ante quienes, a su vez, cuestionó las conclusiones de la autopsia practicada a Lucio y con respecto a la acusación de abuso sexual pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Por su parte, el defensor oficial Pablo De Biasi pidió la absolución de la madre de Lucio por ambos delitos, ya que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos”, al descartar la co autoría del homicidio. “La única testigo fue Abigaíl”, acotó, al tiempo que descartó cualquier responsabilidad de la madre por omisión. Sí planteó que forma subsidiaria solo podría imputársele una conducta preterintencional.

En tanto, la familia paterna del niño, representada por el abogado Mario Aguerrido, adelantó que denunciará al Ministerio de Salud provincial por no haber actuado ante situaciones de violencia previas sufridas por el niño y atendidas en hospitales de la provincia, al tiempo que pidió el juicio político para la jueza Ana Clara Pérez Ballester, quien le dio la tenencia del niño a su madre a pesar de que estuvo ausente dos años.

Ley Lucio

A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.

Y el 26 pasado, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decretó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para incluir el tratamiento del proyecto, denominado “Ley Lucio”.

