Femicidio de General Rodríguez: el detalle de lo que sucedió la noche del crimen y qué roles cumplieron los detenidos

María Laura Cejas fue encontrada asesinada en General Rodríguez (Facebook)

La causa por el femicidio de María Laura Cejas ya tiene tres detenidos que serán indagados este miércoles por “homicidio agravado por alevosía, para ocultar un delito y procurar impunidad, mediando violencia de género, y abuso sexual agravado”. Hay un cuarto involucrado en la trama, al que los investigadores tratan de ubicar.

Se trata de un hombre identificado como “Martín” por los familiares de la víctima, quien pasó a buscarla por su casa de Villa Urquiza y la llevó a una quinta de Las Catonas, en Moreno, indicaron a Infobae fuentes de la causa.

Por el crimen de María Laura, que fue hallada golpeada, abusada y estrangulada en un terreno baldío por un cartonero, este martes fueron detenidos Emiliano de Jesús Orfei (50) y Sofía Damaris Rosa (25), en un taller mecánico de la calle Zuviría al 1100, de San Miguel.

Los detectives llegaron hasta la pareja siguiendo la pista de un Volkswagen color champagne que fue registrado por una cámara de seguridad. Las imágenes los muestran cuando descartaban el cuerpo envuelto en un cubrecamas, en el descampado ubicado junto a un desarmadero, en la calle Amancay, entre El Zorzal y El Sauce, del barrio Pico Rojo.

El video clave en la causa por el femicidio de María Laura Cejas

El vehículo, que tenía pedido de captura desde 2017, fue secuestrado en el taller mecánico por agentes de la DDI de Moreno-General Rodríguez y de la comisaría 2ª, por pedido de Walter Velásquez Corrente, de la Ayudantía Fiscal especializada en Homicidios y Robos Agravados y Alejandra Rodríguez, agente Fiscal de la UFI N°9 de General Rodríguez.

Horas más tarde, el caso tuvo a su tercer detenido. Se trata del padre de Rocío, Lino Santiago José Rosa, que fue arrestado en la puerta de la quinta.

Qué sospechan los investigadores

Mientras que la pareja que descartó el cuerpo es indagada como partícipes necesarios, Lino Rosa es señalado como uno de los autores del femicidio. Sucede que los investigadores trabajan en la reconstrucción del homicidio y ubican al padre de Sofía Rosa en la escena del crimen: la quinta de Moreno que fue allanada el martes por la noche.

Según relataron sus familiares, “Martín” pasó a buscar a la mujer el viernes para llevarla a su casa de Moreno, donde tiene pileta y parrilla. La reunión era de carácter familiar, incluso, Cejas le propuso ir a una de sus hijas, pero la chica se negó.

Laura Cejas fue reconocida por sus tatuajes y un piercing

De acuerdo a los investigadores, cerca de las 20 el resto de los invitados, entre los que estaban Sofía Rosa y Orfei, dejaron la quinta. La mujer se quedó y, alrededor de las 4, envió un mensaje a su hija contándole que estaba con dos hombres en la pileta.

Las fuentes creen que Rosa y, al menos, otro hombre la adormecieron de alguna manera y la golpearon en la cabeza para abusar sexualmente de ella. Estiman, además, que la mujer se despertó o despabiló y, en ese momento, la estrangularon.

Luego, el detenido por el homicidio y abuso sexual habría llamado a su hija y le pidió que volviera junto a su pareja para ayudarlo a descartar el cuerpo de Cejas.

“La pasé a buscar para invitarla a la quinta”

“Él le había pegado a mi hermana varias veces. Él quería salir con mi hermana, nunca fue su novia, eran amigos. Se conocían hacía 20 años”, dijo a la agencia de noticias Télam Karina Cejas, hermana de la víctima. “Quiero que aparezca Martín, él se la llevó. No sé si fue engañada, pero el que la buscó fue él”, agregó.

Por su parte, “Martín” dialogó el martes con el programa Cortá por Lozano por Telefe, y dijo que la víctima era “una amiga” a la que conocía “hace muchos años”.

“La pasé a buscar para invitarla a esta quinta, que es de un amigo nuestro en particular”, reconoció Martín y añadió: “A las 2 de la mañana yo me voy de la quinta porque quería ir a bailar, pero ella dijo ´yo me quedo´. Desde esa noche no tuve más contacto con nadie”, aseguró y dijo que se enteró del femicidio el lunes.

La imagen que fue clave para esclarecer el femicidio de María Laura Cejas

A su vez, la fiscal Rodríguez y Velásquez esperan el resultado de los peritajes complementarios de ADN y el examen toxicológico para confirmar si Cejas ingirió alguna droga o alcohol.

El cuerpo de Cejas fue hallado el domingo cerca de las 16 en envuelto en un acolchado, atado con una soga. Solo llevaba una bikini negra en la parte superior y multicolor, en la inferior.

La mujer, reconocida por su hermana por sus tatuajes y un piercing en la nariz, vivía en el barrio porteño de Villa Urquiza, trabajaba como vendedora ambulante y era madre de una adolescente de 19 años y de una nena de 11.

