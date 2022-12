El fiscal que investiga el crimen del ministro Juan Carlos Rojas considera que la única acusada no actuó sola

El fiscal adelantó que cree que Nieva no actuó sola en el homicidio de Rojas

Las imágenes de una cámara de seguridad parecen ser la clave para determinar cómo fue el crimen de Juan Carlos Rojas, ministro de Desarrollo Social de Catamarca, así lo considera el fiscal que investiga el homicidio. Según el profesional en el video puede verse a la única imputada situada en la escena del crimen y estima que no habría actuado sola.

La cámara que revela la ubicación de la mujer -Silvina Nieva- corresponde al 911, en ella se la observa, aunque sin nitidez, señaló el funcionario judicial. Más allá de la calidad del video, esta es una de las pruebas que la fiscalía solicita a otros cuerpos forenses de otras provincias, para así conseguir una mayor definición de la imagen.

“Esa cámara está situada linealmente a 100 metros del domicilio de la víctima y la ubica a ella (Nieva) a las 7.23 de la mañana en el lugar”, afirmó el fiscal Hugo Costilla.

Familiares y seres queridos piden justicia por la muerte de Juan Carlos Rojas

El video toma más relevancia tras las declaraciones de la acusada en las que, posteriormente a su defensa material, niega la relación de pareja y también el hecho de ir al domicilio.

“Tenemos acreditado que ella contaba con llave, con todas las llaves de acceso, no solo de ahí, sino del ministerio, y de Uthgra. Son las contradicciones que vuelcan la balanza probatoria en este estado procesal, que sospecha para lograr la imputación e indagar el hecho”, aseguró Costilla, en diálogo con el diario el Ancasti.

Mientras tanto, la Justicia secuestró las mismas prendas de vestir que se observan en las cámaras. En paralelo se está determinando si en ellas hay o no sangre.

“Las pruebas que hay son una serie de contradicciones. Inicialmente hay un testimonio brindado por ella, el cual al razonamiento de este ministerio público fiscal esta extirpado, o sea que no lo tenemos en cuenta porque incurriríamos en una autoincriminación, en una violación a los derechos que gozan todos los ciudadanos”, dijo el fiscal.

A su vez, el fiscal recordó que "cuando posteriormente (Nieva) ejerce su defensa material y declara, niega la relación de pareja, niega que iba al domicilio"

Así, a poco más de 20 días de la muerte del ministro, el fiscal adelantó que cree que la mujer no actuó sola. “De las actuaciones surge que existen lesiones defensivas por parte de la víctima y eso hace presumir una muerte bajo traición. Por eso estimo que no habrá actuado sola. Aparte de decir que ella habría actuado sola, obviamente siempre ante el estado de convicción de sospecha, es muy apresurado. Pero estimo que no habría actuado sola. Es lo que se está investigando y en el caso de que se refuerce esa teoría es establecer también quién más habría actuado con ella”, aseguró Costilla.

De todas maneras no se cortan otras líneas de investigación, así lo manifestó el fiscal: “Inicialmente existen varias líneas investigativas, de acuerdo con el círculo donde esta persona (Rojas) se desempeñaba en distintos ámbitos”.

Además, el hombre de la fiscalía dejó en claro que adelantar el móvil del homicidio sería algo prematuro. En paralelo se están realizando peritajes a 15 celulares con asistencia de Gendarmería Nacional.

La muerte de Juan Carlos Rojas

El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca fue encontrado sin vida por su propio hijo el pasado 3 de diciembre en la galería de su casa. La primera sospechosa fue la empleada doméstica del ex funcionario, sin embargo la misma había sido liberada hace 10 días, lo cual generó un manto de incertidumbre en el seno de la familia.

Así lo confirmó el abogado Iván Sarquís, quien representa a la familia de Rojas. “Dentro del esquema de consternación por el que atraviesa la familia y la situación tan dura por la que está pasando, una noticia como esta le genera aún mayor incertidumbre”, dijo Sarquís, en declaraciones consignadas a medios locales.

El Juez de Control y Garantías de Catamarca, Lucas Vaccaroni, ordenó la libertad de la mujer al considerar que existieron ‘irregularidades’ en el procedimiento de su detención, ya que ni el fiscal del caso ni el secretario firmaron el acta de los allanamientos. La resolución del magistrado excarceló a la empleada, quien había sido imputada de “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y por alevosía” en perjuicio de Rojas.





