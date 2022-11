“Llamá a la policía”: el pedido desesperado de un guardia de seguridad mientras le robaban a un hombre en la puerta del edificio

Robo en el barrio porteño de Retiro

Un ladrón le robó a un hombre en la puerta de su edificio en presencia de un guardia de seguridad y de un vigilador “tótem” situado en una pantalla ubicada en el acceso principal de la propiedad. A pesar de los reiterados pedidos de ayuda por parte del guardia, el ladrón huyó con la billetera del hombre.

El hecho ocurrió durante la madruga del martes 15 de noviembre, a metros de la Plaza General San Martín en el barrio porteño de Retiro. La secuencia quedó registrada por las cámaras del edificio.

En el video, de poco más de un minuto de duración, se ve a un hombre caminando por la calle Sargento Cabral al 800 segundos antes de ingresar a su casa: eran las 2.19 cuando sacó la llave de su bolsillo. Como se ve en la filmación, mientras intentaba abrir la puerta, un ladrón lo abordó por la espalda, le metió las manos en los bolsillos traseros del jean y le quitó la billetera.

Rápido de reflejos, el hombre se dio vuelta y empujó al ladrón. Ambos cayeron al piso y comenzaron a forcejear. Todo bajo la mirada de un vigilador “tótem” situado en una pantalla ubicada en el hall de entrada del edificio. En pleno forcejeo, además, apareció el custodio del lugar. Pero en vez de salir a asistir al hombre, decidió pedir ayuda desde atrás de la puerta.

“Llamá a la policía, llamá a la policía”, le indicó el guardia al vigilador “tótem”. Afuera, sobre la calle Sargento Cabral, el hombre y el ladrón continuaban forcejeando hasta que este último se dio a la fuga. Arrodillado en el vereda, la víctima del robo lo vio huir con frustración. Luego se puso de pie y, recién en ese momento, el empleado de seguridad le abrió la puerta del edificio.

“Vení, vení, vení. Pasá, pasá”, le pidió. El hombre dudó, volvió a la calle y miró hacia la dirección donde corrió el ladrón. Finalmente entró al edificio.

Afuera el hombre forceja con el ladrón; adentro el guardia de seguridad le pide a un vigilador “tótem” que llame a la policía

Tres minutos después del llamado al 911, a las 2.27, personal policial de la Comisaría Vecinal 1A llegó a al lugar y se entrevistó con la víctima, quien afirmó que un desconocido lo sorprendió y le robó la billetera para luego darse a la fuga.

A bordo de un patrullero, los efectivos de la policía de la Ciudad emprendieron un recorrida por la zona de Plaza San Martín y sus alrededores, pero no lograron identificar al hombre de visera, jean y campera rompevientos, que cometió el robo.

En las redes sociales se criticó el accionar del guardia de seguridad: desde por qué no le abrió la puerta al hombre hasta que estaba “entongado” con el ladrón. Lo cierto es que se trata de personal de vigilancia, que no porta armas y no de un policía. También se habló del rol del vigilador “tótem”: ¿por qué demoró cuatro minutos para llamar al 911? ¿Si lo hubiera hecho más rápido hubieran atrapado al ladrón?

El caso lo investiga la Fiscalía Criminal y Correccional N° 49, a cargo del Dr. Azzaro, quien indicó iniciar actuaciones por “Robo”. De momento, ordenó peritar las cámaras privadas y públicas de la zona, para dar con la identidad del ladrón.

