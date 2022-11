El embajador de EEUU recibió a Mahiques tras el megaoperativo contra la explotación sexual infantil que terminó con 21 detenciones

El embajador de EEUU recibió a Mahiques tras el operativo contra la explotación sexual infantil que terminó con 21 detenciones en el país

El megaoperativo que se realizó en las últimas horas en el territorio nacional contra la explotación sexual infantil y que fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires arrojó un total de 21 detenciones, entre las cuales se destacó la de un reconocido conductor de televisión de la provincia de Río Negro. Tras la operación en conjunto, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley recibió a Juan Bautista Mahiques, Fiscal General porteño.

La operación se inició a raíz del trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA, que facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Emliano Gatti, el periodista de Río Negro acusado

El operativo, entonces, contó con la cooperación de casi todas las fuerzas de seguridad del país: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales –CIJ- y la Policía de la Ciudad, sumado al apoyo de todas las policías provinciales de Misiones, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires, Salta y Río Negro.

“Red Federal En Alerta” fue el nombre que recibió el megaoperativo que tuvo 70 allanamientos en todo el país, de los cuales 10 se realizaron en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Villa Lugano, Villa Devoto, Santa Rita, Balvanera, Villa Urquiza, Parque Chas, San Cristobal, Almagro, San Nicolás, Villa Soldati y Caballito.

La Policía Fedreal también participó del megaoperativo

Si bien la causa continúa en investigación, hasta el momento en CABA hay 8 personas imputadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (UFEDYCI) a cargo de la fiscal Daniela Dupuy por infracción al art. 128 del Código Penal.

El flamante Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), Juan Bautista Mahiques, junto al embajador de Estados Unidos en Argentina

Asimismo, se secuestraron alrededor de 2000 dispositivos de almacenamiento de datos, entre tablets, celulares y computadoras, y se contabilizaron más de 12 mil archivos con contenidos de abuso sexual infantil, de los cuales 5 mil se encontraron en dispositivos electrónicos en CABA.

También participaron del operativo los ministerios públicos la Pcia. de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Corrientes, Rio Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán.

En este escenario y a mediados del mes de octubre, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro recibió un aviso de sus pares de la Ciudad de Buenos Aires con un dato que encendió las alarmas. Al parecer, al menos tres números de direcciones IP en distintos puntos de esa provincia eran parte de una presunta red nacional dedicada a la distribución de imágenes de explotación sexual infantil. Lo que no imaginaron es que uno de los domicilios desde los que se aparentemente se incurría en este delito pertenecía a alguien muy conocido: se trata de Emiliano Gatti, un famoso conductor de la televisión de la ciudad de General Roca, que fue detenido ayer en el marco de un megaoperativo que se concretó en 15 distritos del país.

El comunicador no podrá salir de General Roca por los próximos seis meses

Tras permanecer algunas horas bajo arresto, el periodista fue liberado sin que le formularan cargos aunque la Justicia le impuso una serie de medidas que deberá cumplir mientras se lleva adelante la investigación. Por ejemplo, no podrá salir de la ciudad por los próximos seis meses.

Además, Gatti deberá presentarse una vez por semana en la Fiscalía y fijar un domicilio. Si quisiera mudarse, deberá ser autorizado judicialmente. El juez de Garantías Julio Martínez Vivot autorizó las medidas cautelares y el abogado del periodista, Marcelo Hertzriken Velasco, aceptó. El objetivo de comenzar el procedimiento con los arrestos y con estas medidas -explicaron- es para que no se fuguen o entorpezcan la investigación. De hecho, según revelaron a este medio, Gatti ya había comprado un pasaje para la provincia de Córdoba y estaba por viajar.

