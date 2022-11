Cómo sigue la investigación contra el conductor de Río Negro acusado de distribuir material de abuso sexual infantil

Emliano Gatti, el periodista acusado

A mediados del mes de octubre, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro recibió un aviso de sus pares de la Ciudad de Buenos Aires con un dato que encendió las alarmas. Al parecer, al menos tres números de direcciones IP en distintos puntos de esa provincia eran parte de una presunta red nacional dedicada a la distribución de imágenes de explotación sexual infantil. Lo que no imaginaron es que uno de los domicilios desde los que se aparentemente se incurría en este delito pertenecía a alguien muy conocido: se trata de Emiliano Gatti, un famoso conductor de la televisión de la ciudad de General Roca, que fue detenido ayer en el marco de un megaoperativo que se concretó en 15 distritos del país.

Tras permanecer algunas horas bajo arresto, el periodista fue liberado sin que le formularan cargos aunque la Justicia le impuso una serie de medidas que deberá cumplir mientras se lleva adelante la investigación. Por ejemplo, no podrá salir de la ciudad por los próximos seis meses.

Fuentes judiciales señalaron a Infobae que en territorio rionegrino se llevaron adelante tres operativos, de los más de 70 que tuvieron lugar en el resto del país. Además del realizado en la casa de Gatti en General Roca, la Policía provincial ingresó a un domicilio en la ciudad de Bariloche y a otro en Cipolletti. En el primero, se detuvo un empleado de la empresa tecnológica estatal INVAP, de 48 años, y en el otro notificó al acusado -cuyo nombre no trascendió- de que se le iniciaba una investigación en su contra, aunque no lo arrestó. A los dos sospechosos tampoco se le formularon cargo por el momento. También se secuestraron los dispositivos electrónicos que había en cada una de la las viviendas.

Los detenidos cumplieron arrestos durante unas cuatro horas en las que se llevó adelante una audiencia de medidas cautelares. Allí, por ejemplo, por pedido de la fiscal de Roca que investiga en esta causa a Gatti, Belén Calarco, se solicitó una fianza de un millón de pesos. La caución puede cumplirse con dinero en efectivo o con bienes valuados en esa suma o más. Gatti entregó el título de propiedad de un vehículo.

Además, Gatti deberá presentarse una vez por semana en la Fiscalía y fijar un domicilio. Si quisiera mudarse, deberá ser autorizado judicialmente. El juez de Garantías Julio Martínez Vivot autorizó las medidas cautelares y el abogado del periodista, Marcelo Hertzriken Velasco, aceptó. El objetivo de comenzar el procedimiento con los arrestos y con estas medidas -explicaron- es para que no se fuguen o entorpezcan la investigación. De hecho, según revelaron a este medio, Gatti ya había comprado un pasaje para la provincia de Córdoba y estaba por viajar.

El comunicador no podrá salir de General Roca por los próximos seis meses

Ahora lo que empieza es una investigación más en profundidad. Los dispositivos serán analizados por la Oficina de Investigaciones de Telecomunicaciones de la Procuración General de Río Negro y el Área de Informática Forense del Poder Judicial. “Van a peritar todo lo secuestrado. Una vez los fiscales lo consideren, van a formular cargos formalmente en una audiencia. Ese delito es provisorio porque la investigación puede encontrar otros elementos. Va a depender de la evidencia y para eso tiene 6 meses como máximo”, señaló un investigador del caso.

En principio, la acusación es por la presunta tenencia y distribución de imágenes de contenido de explotación sexual infantil. Si bien la investigación de los tres sospechosos está enmarcada en un mismo delito, se trata por ahora de tres expedientes por separado que debería -a priori- resolverse en el fuero provincial. Con el correr de los meses se podrás establecer si hacen parte de una red más compleja con alcances federales. El argumento de los fiscales fue el mismo pero con investigaciones distintas.

Por lo pronto la vida de Gatti, quien no tiene hijos y vivía solo en el departamento donde fue detenido, cambió radicalmente. En las últimas horas se conoció que Canal 10 de Roca, la emisora en la que conducía varios programas, decidió separarlo de su puesto. Será mientras se lleve adelante la investigación.

“A raíz de su situación en la causa por presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, la empresa Canal 10 RTRN ha resuelto separar de sus funciones al conductor Emiliano Gatti, así como también dejar de emitir todos los contenidos que incluyen su figura, como el programa de TV ‘Juntos para Sumar’, y ‘Es ahora’ en redes sociales”, comunicó la empresa. En diálogo ayer con medios locales, el abogado del comunicador dijo que “la detención de Gatti fue ilegal e innecesaria”.

Sostuvo que “en minutos convirtieron a una persona honorable, en culpable por acciones que no cometió, como el caso del capitán Dreyfus en Francia”. Este medio trató de comunicarse con el abogado hoy pero no obtuvo respuesta.

Uno de los allanamientos

En total, en todo el país, hubo casi 20 detenidos. Tal como informó este medio ayer, con la coordinación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA (UFEDyCI) —a cargo de Daniela Dupuy— la operación “Red Federal en Alerta” se originó con el fin de investigar a usuarios radicados en la Argentina, que utilizaron plataformas P2P, trafican material de abuso sexual infantil a nivel nacional e internacional.

El Ministerio Público Fiscal porteño coordinó el operativo que incluyó más 70 allanamientos en todo el país, de los cuales 10 se realizaron en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Villa Lugano, Villa Devoto, Santa Rita, Balvanera, Villa Urquiza, Parque Chas, San Cristobal, Almagro, San Nicolás, Villa Soldati y Caballito.

El resto de las jurisdicciones involucradas fueron las provincia Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán. A través de los MPF locales, el megaoperativo arrojó un resultado parcial de 8 personas imputadas en territorio porteño y los demás en el resto de las provincias.

La operación se inició a raíz del trabajo conjunto llevado a cabo por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA y las las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina —U.S. Department of Homeland Security—. La alianza facilitó la firma de un acuerdo —con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College— para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), “plataforma para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes”, según precisaron fuentes judiciales.

Se secuestraron alrededor de 2.000 dispositivos de almacenamiento de datos, entre tablets, celulares y computadoras, y se contabilizaron más de 12 mil archivos. Luego de identificar cada uno de los domicilios, se le notificó a cada MPF provincial para que comenzara a investigar.

