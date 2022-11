Crimen de Andrés Blaquier: se negó a declarar el adolescente de 16 años, nuevo acusado de matar al empresario

Los asesinos de Blaquier

El adolescente de 16 años detenido como presunto autor material del crimen del empresario Andrés Blaquier, asesinado de un tiro el pasado 29 de octubre cuando le robaron su moto en la autopista Panamericana —en el partido bonaerense de Pilar— se negó a declarar este viernes ante una de las fiscales de la causa y continuará detenido.

Según precisó la agencia Télam, el nuevo detenido por el caso hizo uso de su derecho a no declarar al momento de ser indagado a primera hora de esta tarde por la fiscal Cecilia Barros Reyes, del Fuero Penal Juvenil de Pilar. De esta manera, el adolescente quedó detenido e imputado por los delitos de “robo calificado por el uso de arma en concurso con homicidio criminis causa”, es decir, matar para ocultar otro delito y lograr la impunidad.

Tal como había adelantado Infobae, la causa por el crimen del empresario Andrés Blaquier (62), a quien mataron de un tiro para robarle una moto de alta gama en la autopista Panamericana dio un giro que fue inesperado para muchos, aunque no para los investigadores, a cargo del fiscal Gonzalo Agüero. Las dudas sobre la participación en el asesinato de Luciano Jesús González, alias “Lucianito” y de su novia, ambos detenidos, se zanjaron con una prueba clave: se realizó una prueba de los datos biométricos a los tripulantes de la moto de la víctima tras el asalto indicó que el principal sospechoso no sería “Lucianito” mismo, o su pareja, Brisa Villarreal. Es decir que, en principio, los jóvenes que fueron acusado no estuvieron arriba de la moto.

La pericia biométrica, en este caso, analizó el rostro del asesinó que viajaba en la moto con el del “Lucianito”. Fue un peritaje minucioso en el que se comparó cada uno de los rasgos del hombre que se ve en el video con el del detenido. En el caso de la novia, fue más difícil porque, al tener casco, esa comparación no fue posible.

Andrés Blaquier tenía 62 años y era padre de tres hijos. Fue asesinado por motochorros

Así, se siguió trabajando en el caso hasta que halló a uno de los dos sospechosos. Fuentes oficiales le confirmaron a este medio que el presunto asesino había sido detenido: se trata de un menor de 16 años al que arretaron cuando salía de un hospital en Escobar. Su cómplice, el conductor de la moto, sigue prófugo.

A raíz de esto fue que la causa, entonces, pasó al fuero de Responsabilidad Juvenil. Salió de la órbita del fiscal de la UFI N°4 de Pilar a cargo de Agüeroy quedó en manos de la fiscal de menores Cecilia Barros Reyes y el juez Fernando Ribeiro Cardadeiro.

Mientras tanto, los investigadores están decididos a dar con el conductor de la moto que interceptó al empresario, responsable del área agrícola-ganadera del Grupo Ledesma, cuando viajaba junto a su esposa rumbo a la Ciudad de Buenos Aires. “Se sospecha que también es menor de edad”, detallaron las fuentes consultadas por este medio.

Ahora, los investigadores descubrieron que los verdaderos autores del asesinato, estaban en medio de un raid delictivo que llevaba varios días. Distintas cámaras de seguridad de la zona norte del Conurbano, registraron una serie de asaltos cometidos por los dos señalados. Uno cometido el 27 de octubre, dos días antes del asesinato de Blaquier, y el otro el 23 de ese mes.

La moto BMW del empresario Andrés Blaquier, asesinado en Pilar

El crimen

Ocurrió el sábado 29 de octubre pasado, a las 19.30. El empresario se desplazaba junto a su mujer Marcela Elordy por el carril lento de la Panamericana a bordo de su moto BMW. Iban en dirección a la Ciudad de Buenos Aires cuando, de repente, fue interceptado por motochorros que le apuntaron con un arma para que bajara de la velocidad y descendiera del vehículo. Un disparo fue suficiente para acabar con la vida de Blaquier.

Los delincuentes huyeron con la BMW de la víctima a toda velocidad. Y mientras Blaquier era trasladado de urgencia en una ambulancia del SAME hasta el Hospital Sanguinetti donde falleció poco después, la moto robada era encontrada por la Policía en el kilómetro 39 de Panamericana, mano a Capital, a la altura del shopping Tortugas Open Mall, donde los delincuentes la dejaron abandonada.

De acuerdo al relato de los testigos, el ladrón que manejaba la BMW robada perdió el control del vehículo y cayó sobre la autovía, donde decidió dejar la moto contra el guardarraíl. Luego se dio a la fuga en dirección a la localidad bonaerense de Garín a bordo de la otra moto que usaron para interceptar a Blaquier y en la que iba su cómplice.

Blaquier era ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Católica Argentina (UCA) e integrante de una de las familias más ricas del país. Padre de tres hijos -mellizos de 20 años y su hijo mayor de 22-, vivía actualmente con su familia en La Alborada, frente al barrio cerrado Martindale, y era primo hermano de Carlos, Alejandro, Santiago e Ignacio Blaquier, miembros del directorio del Grupo Ledesma.

