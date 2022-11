Se había comprado la moto que soñaba y murió en un intento de robo: la emotiva última charla de Mauro Prieto con su hermana

Mauro Prieto era empleado de Janos Eventos, una cadena de salones de fiestas.

“De a poco, amor”. Con ese escueto pero sentido mensaje, Mauro Enrique Prieto, el hombre de 28 años que murió este miércoles por la noche en el partido bonaerense de Moreno tras ser baleado por delincuentes que querían robarle la moto que se había comprado la semana pasada, le expresó su felicidad a Estefanía, su hermana, Fue la última charla que mantuvieron. Cuando se dirigía a un torneo de fútbol que disputaba con un grupo de amigos, Mauro fue interceptado por dos ladrones que le dispararon en su hombro izquierdo. Perdió el control de su moto, cayó al piso y murió producto del impacto.

Vecino de La Reja y padre de un hijo de 4 años, días antes había concretado el sueño de comprarse una moto tras años de ahorros, esfuerzo y trabajo. “Estoy de no aguantar más las lágrimas... Me costó Mucho tener lo que tanto quería... Es un paso enorme, con mucho esfuerzo y andar renegando.. se me dió la oportunidad de tener algo para progresar y darle amor de sobra... No doy más de la felicidad”, reza el mensaje que la víctima publicó el pasado 5 de noviembre en su perfil de Facebook, junto a una foto que lo muestra a bordo de su nuevo vehículo.

Minutos antes del crimen, Mauro compartió una imagen de su flamante adquisición en su estado de WhatsApp, lo cual provocó que Estefanía, su hermana le respondiera con palabras de apoyo: “Hermosa... Qué lindo es verte disfrutar”. Al recibir la réplica de su hermano, la joven le recordó el duro camino que había transitado para alcanzar la meta propuesta. “Vos sólo sabés cuánto te costó y tenés que estar orgulloso de eso mismo. Cada pasito es un gran logro y es tuyo. Solo tuyo con tu familia”, le escribió Estefanía a su hermano. Y en la misma línea, agregó: “Lo que digan (y) opinen los demás de a poco van a ir aprendiendo. Obvio que interesan las opiniones de tus más allegados, pero si no suman, tratá de que no te afecte ya sea papá, mamá o cualquiera de tus seres queridos. Te amo y por eso te doy esas palabras”.

La última charla de Mauro Prieto con su hermana Estefanía, antes de morir en un intento de robo en Moreno, provincia de Buenos Aires. (Facebook)

“Lo feliz que estabas con tu moto, ¡esa que tanto te costo! Disfrutabas cada detalle que le hacias.. no encuentro explicacion a esto que estamos viviendo. No es verdad mi amor!!”, dice la publicación de la hermana de la víctima, en la cual se pueden observar los últimos mensajes entre ambos.

Andrea Cáceres, la viuda de Mauro, también eligió su perfil de Facebook para volcar su profunda tristeza y agradecer las palabras de aliento de amigos y familiares. “Así voy a recordarte, tengo el alma hecha mierda. No entiendo, ¿por qué vos? Dame fuerzas amor para seguir, es lo único que te pido. Juro que voy a hacer que nuestro hijo jamás te olvide. ¡Te amo y lo voy a hacer por el resto de mi vida! (sic)”, dice el posteo.

La emotiva despedida de la viuda de Mauro Prieto. (Facebook)

Horas antes, Andrea había cambiado su foto de perfil por una en la que ella aparece junto a Mauro y su pequeño hijo. “Te amo y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida, Me dejaste lo que tanto amamos NUESTRO HIJO Y JURO QUE NO VOY A PERMITIR QUE EL SE OLVIDE DE VOS. TE AMO MI AMOR”, escribió la mujer.

Fuentes consultadas por Infobae confirmaron que era empleado de Janos Eventos, una cadena de salones de fiestas.

La muerte de Mauro ocurrió unos minutos antes de las 22 del miércoles, cuando salió de su casa en la localidad de La Reja, partido de Moreno, para ir a jugar un partido de fútbol con amigos a una cancha de la zona. El encuentro estaba programado a las 23, pero iba a juntarse con sus compañeros de equipo un rato antes. Antes de retirarse de su casa, le preguntó a su pareja, Andrea, si la quería acompañar. Ella prefirió quedarse con el hijo de ambos, un chico de 4 años. “Entonces me miró, me dijo te amo, le dio un beso a mi hijo y se fue”, recordó entre lágrimas la mujer.

Mauro se subió a la moto y se retiró. Pasaron 40 minutos y a su pareja le resultaba raro que no la había llamado. “Siempre me avisaba cuando apenas llegaba”. En el trayecto a la cancha de fútbol, Mauro fue asaltado por dos delincuentes que quisieron robarle la moto. Lo interceptaron en la calle Ascasubi, casi esquina Larralde. La víctima trató de eludirlos, pero uno de los asaltantes le disparó en el hombro izquierdo. Esto hizo que perdiera el control del vehículo, tras lo cual chocó, cayó al piso y murió. El médico forense que acudió al lugar estableció inicialmente sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Los delincuentes escaparon en dirección a la autopista Acceso Oeste y están siendo buscados. Mientras tanto, la familia de la víctima pide colaboración para encontrarlos.

La investigación del caso recayó en manos de la fiscal Luisa Pontecorvo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. La autopsia posterior, según Télam, indicó que, precisamente, el disparo le causó la muerte con lesiones en su corazón y pulmón.

