La historia detrás de la caída del otro Arsenio Erico, prófugo por seis años en Paraguay tras un doble crimen

En la terminal de micros de El Talar, detuvieron a Arsenio Erico Sugastti Notario, acusado de dos crímenes en el partido bonaerense de Moreno

Los últimos días de 2016 se registraron dos crímenes en la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno. La noche del 27 de diciembre, Fabián Santucci, un camionero que tenía 47 años y tres hijos, fue asesinado en la puerta de su casa mientras se encontraba charlando con un vecino, que tenía su auto Volkswagen Voyage estacionado en la vereda. En ese momento, tres delincuentes que se movían en una moto los abordaron para robar el vehículo. Pese a que no hubo resistencia de las víctimas, según contaron testigos, uno de los asaltantes les disparó a quemarropa: el balazo dio en el pecho de Santucci y acabó con su vida.

Al día siguiente, hubo otro homicidio a unas pocas cuadras de distancia. En este caso, la víctima fue un adolescente. Se llamaba Marcelo Adrián Luna (17) y fue atacado en horas de la tarde del 28 de diciembre de 2016, cuando estaba circulando en bicicleta por una cancha de fútbol del barrio Irigoin, también en Moreno. Un ladrón le quiso robar sus pertenencias y en ese contexto, le disparó cuatro veces. El menor murió en el acto y el asesino huyó a pie.

La cercanía y la modalidad de ambos episodios delictivos dio lugar a la posibilidad de que estuvieran vinculados. Esa sospecha se confirmó a partir de testimonios y, sobre todo, luego de que el cotejo de las vainas servidas y recolectadas en cada una de las escenas del crimen diera positivo. Las investigaciones en las siguientes semanas condujeron a un sospechoso, cuyo nombres rememoran al máximo exponente del fútbol paraguayo y goleador y gloria del club Independiente Arsenio Erico. En este caso, Arsenio Erico Sugastti Notario era su nombre completo.

Arsenio Erico Sugastti Notario tiene 26 años y en Paraguay también era buscado por una serie de robos

Conocido en la zona como “Toto”, de 26 años y nacionalidad paraguaya, Sugastti Notario se dio a la fuga hacia su país natal y se refugió allí después de los dos crímenes. Se cree que lo hizo a través de un paso fronterizo no autorizado, ya que su salida no quedó registrada en el Sistema de la Dirección Nacional de Migraciones. No escapó solo: en las redes sociales se mostró junto a Cristian Rafael Fernández Aquino, de 24 años, también ciudadano paraguayo, señalado como cómplice en el asesinato de Santucci.

A pesar del tiempo transcurrido, no se perdió el hilo de la investigación y este miércoles Sugastti Notario fue atrapado, informaron fuentes del caso a Infobae. Los detectives de la División Homicidios de la Superintendencia de Investigación Federales de la Policía Federal Argentina lo detuvieron en la terminal de micros de El Talar, partido de Tigre.

De acuerdo a las fuentes consultadas, “Toto” no se fue de Paraguay porque quiso, sino para escapar de la Policía local: lo buscaban por una serie de robos que cometió durante estos años. En contacto con las autoridades paraguayas, los investigadores de la PFA obtuvieron el dato de que el imputado ahora regresaba a la Argentina. Al verse acorralado por las fuerzas policiales, Sugastti Notario compró un pasaje de micro para viajar desde Asunción a Buenos Aires, con día y horario programado para esta mañana, entre las 5 y las 7. Así, los oficiales implantaron una vigilancia en el lugar.

Finalmente, el ómnibus que trajo al acusado de los homicidios de Santucci y Luna llegó a la estación a las 06.20. Apenas bajó del transporte, los policías lo arrestaron. Luego, lo trasladaron a la comisaría 6ª de Tigre. Quedó allí alojado en un calabozo. En las próximas horas será indagado por la fiscal Carina Saucedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del Departamento Judicial de Moreno - General Rodríguez. Mientras, continúa la búsqueda de Fernández Aquino.





