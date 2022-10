Un experto en motos de alta gama aseguró que las autopistas y accesos “son zonas liberadas” frente al delito

El youtbuer Esteban Grimalt, fanático de las motos, analiza cuáles son las 5 motos más robas

“Hay zonas liberadas. Hacés kilómetros y kilómetros y no te cruzás con ningún policía”, advirtió Esteban Grimalt, un especialista y apasionado de las motos de alta gama, quien desde hace un año viene denunciando en su canal de Youtube la violencia que ejercen los motochorros sobre los motociclistas para robarles en los principales acceso y autopistas.

Si bien el tema ya venía siendo abordado en varios medios de comunicación a raíz de las filmaciones que viralizaron las propias víctimas, este fin de semana acaparó la atención completa de la prensa a raíz del asesinato del empresario de Andrés Blaquier.

“Hoy no podés agarrar ningún acceso tranquilo. Yo cargo la moto en una camioneta, hago 200 km y recién ahí salgo a la ruta. Hoy es imposible transitar por el Acceso Oeste, la Panamericana, la Ricchieri o la General Paz. En cualquier lado sos carnada de estas ratas”, se indignó Grimalt, quien en los últimos 4 meses se la pasó subiendo videos sobre hechos de inseguridad.

“No hay señales de que vaya a cambiar de temática”, remarcó. “Los motochorros roban a plena luz del día y en medio de un caudal de tránsito importante. No les importa nada”, dijo acerca de la impunidad con la que operan.

Grimalt contó que hay grupos de Facebook donde se comercializan autopartes y motos robadas, y hasta se hacen pedidos de rodados y repuestos específicos y ninguna fiscalía hace investigaciones al respecto. “Salen a cara descubierta mostrando las motos de alta gama que roban como si fuesen trofeos. ¿Dónde está la policía o los fiscales? Si tienen voluntad se termina todo, no creo que sea tan difícil”, aseveró.

Otro de los temas en los que hizo hincapié el youtuber es que “no hay un mercado negro de motos robadas de alta gama” ya que el que tiene un rodado que vale entre 38 mil y 50 mil dólares muy difícilmente compre repuestos usados.

Por eso, es de público conocimiento que los motochorros “las roban para usarlas, romperlas y sacarse el gusto”. Según Grimalt, “las roban para disfrutarlas porque son personas que nunca se van a poder comprar una moto así ya que no trabajan”.

De acuerdo a las investigaciones que hizo, pudo detectar que los motochorros se juntan en lugares específicos donde van a exhibir las motos robadas, hacen piruetas y corren picadas. “La policía también lo sabe y nunca ves ni un patrullero”, indicó.

Sin embargo, después dijo que -en parte- “es entendible” el accionar de las fuerzas de seguridad ya que “cuando los meten presos a los dos minutos están afuera”. Y alertó que muchas veces, cuando le secuestran las motos robadas a los delincuentes se genera “un círculo vicioso” porque vuelven a las calles a “reemplazar las que les incautaron”.

A diferencia de lo que sucedía años atrás, Grimalt remarcó que ahora ejercen mayor violencia sobre las víctimas: “Los delincuentes están muy agresivos y te tiran. Si no frenás seguro que te disparan y si no frenas también. Lo hacen para que estés preocupado por la herida que te hicieron y no llames a nadie para avisar del robo y les des tiempo para irse”.

“Es tierra de nadie, los delincuentes tienen libertad de acción y la gente ya no tiene libertad para salir”, relató con un dejo de resignación.

Incluso, contó que los motochorros también les roban los cascos, las camperas y los guantes a los motociclistas: “Lo hacen para mimetizarse entre la gente que tiene motos de alta gama y así acercarse a la presa. Porque si ves que un tipo en una BMW tiene cualquier casco y vestimenta, sospechás y enseguida acelerás”.

Vecinos de Pilar hicieron un cacerolazo contra la inseguridad a raíz del crimen del empresario Andrés Blaquier (Ariel torres)

Para el youtuber, habría que ejercer mayor control sobre las redes sociales para frenar estos hechos delictivos. “Hay que hacer foco en sectores puntuales. Poner a la gente de cibercrimen a monitorear las redes sociales. No puede ser que esos grupos de Facebook sigan en pie, con 20 mil usuarios, donde venden drogas, armas, motos. Entras ahí y ves la locura que hay en este país”, concluyó Grimalt.

