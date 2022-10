Al remisero hallado asesinado en un camino rural de Córdoba lo asfixiaron para robarle el coche y 6 mil pesos

Tres adolescentes fueron detenidos por el crimen de un remisero de James Craik, en Córdoba

“Llegar a este punto, con niños tan pequeños, nos ha dejado descolocados. Droga, violencia familiar, pérdida de valores”. El que habla es Oscar Fasolis, el intendente de James Craik, una localidad de 6 mil habitantes ubicada en el departamento Tercero Arriba, en la provincia de Córdoba. La conmoción invade a los pobladores tras el crimen de Ramón Maldonado (68), el remisero al que asfixiaron hasta la muerte para robarle algo más de 6 mil pesos y el coche. Luego, descartaron su cuerpo en un camino rural entre la ciudad de Oliva y Pampayasta. Por el crimen hay tres adolescentes de 13, 14 y 17 años detenidos, vecinos de la víctima y de un pueblo que no sale del shock.

Los tres sospechosos del crimen de Maldonado permanecían este martes en la localidad santiagueña de Pozo del Agua, donde habían sido capturados por la policía provincial tras chocar el Renault Kangoo blanca del remisero contra una casa e intentar escapar.

Antes de eso, los $6.000 que le habían sustraído a la víctima se los gastaron en “cargar combustible y unas compras”. Así lo confirmó en diálogo con el DoceTV la fiscal Juliana Companys, de la Fiscalía N°2 de Villa María.

“Uno solo (de los detenidos) es punible, los otros dos son inimputables y quedan a disposición del Juzgado de Menores, quien tomará las medidas tuteles correspondientes. Respecto del de 17, la fiscalía ha pedido la detención”, detalló la fiscal Companys y dijo que la idea era que fueran trasladados el lunes mismo desde Santiago del Estero hasta Córdoba, pero que finalmente esa diligencia se iba a concretar este martes.

Te puede interesar: Horror en Córdoba: hallaron a un remisero asesinado en un camino rural y hay tres adolescentes detenidos

Además de confirmar que el remisero murió por “asfixia mecánica”, la fiscal contó que “dos de los tres (detenidos) tienen antecedentes de menores y los tres, problemas de consumo de drogas”.

Maldonado había aceptado un viaje el domingo por la noche. Los investigadores creen que fueron los adolescentes los que lo contrataron, que en ese marco lo mataron y le robaron. Su cuerpo quedó en un camino rural y ellos huyeron. Como el remisero no regresaba a su casa, la familia enseguida motivó la búsqueda por redes sociales. La Policía y los Bomberos se sumaron.

James Craik tiene unos 6 mil habitantes. La noticia de la desaparición de Maldonado enseguida discurrió entre los vecinos. Fue el lunes que hallaron el cuerpo y también se conoció que los tres chicos habían sido arrestados en Pozo del Agua, en Santiago del Estero, tras chocar el coche de la víctima.

Te puede interesar: “Vengo de matar a una amiga”, la siniestra frase del acusado de abusar y apuñalar 43 veces a una compañera de colegio

Fasolis, el intendente de James Craik, contó el diálogo con radio Mitre: “Estamos consternados, no podemos explicar lo que ha ocurrido… No estamos para nada acostumbrados a situaciones como estas, pero no hay ninguna duda de que estamos inmersos en la misma situación que en todos lados, estamos tristes, dolidos”.

“La Policía logra el dato de que uno de los menores indicó a dónde era que habían abandonado a Ramón y, como consecuencia de eso, bomberos de James Craik hablaron con sus pares de Oliva y ellos lo encontraron”, reveló el funcionario.

Y sobre la situación de los tres menores detenidos, también vecinos de James Craik, dijo: “Llega un punto donde los municipios nos vemos desbordados por estas situaciones y siempre estamos limitados”. Y amplió: “Llegar a este punto con niños tan pequeños nos ha dejado descolocados. Droga, violencia familiar, pérdida de valores”.

Y, cerró: “La pérdida de valores, las familias que no nos atrevemos a poner los límites necesarios, no son cosas habituales. Es inaceptable”.





Seguir leyendo