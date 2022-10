Sebastián Villa enfrentará una pericia psicológica en la causa por violar a su ex pareja

Sebastián Villa se recupera de una operación de rodilla mientras sigue el avance de su causa judicial

La causa que investiga al futbolista Sebastián Villa por abusar sexualmente de su ex pareja, Tamara Doldan, continua su curso sumando nuevas pruebas. Mañana miércoles, el delantero deberá presentarse en la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora para someterse a una pericia psicológica. Esta medida es la previa a la elevación a juicio oral que, si se cumplen los plazos estipulados, podría darse a finales de este mes.

La calificación del expediente es de abuso sexual con acceso carnal, un delito con una pena superior a los 15 años.

En el expediente que investiga al delantero colombiano, se anexaron informes psiquiátricos que determinaron que el futbolista comprendía sus actos y estaba en condiciones de ser juzgado. Sin embargo, estas pericias que se realizarán mañana tienen un objetivo diferente. El propósito es conocer distintos rasgos de la personalidad de Villa, como así también analizar su conducta social, sus límites y otros parámetros.

La próxima semana, será el turno de la víctima de pasar por la misma entrevista con la psicóloga.

Según la denuncia original, el abuso se habría producido en la casa del futbolista, en el country Venado II de Esteban Echeverría, el 27 de junio del 2021 cerca de las 4 de la mañana. En su declaración, Tamara Doldan relató que el delantero la llevó a su habitación y primero la golpeó para luego abusarla sexualmente.

La citación de Sebastián Villa para las nuevas pericias psicológicas

Según fuentes con acceso a la causa, estas medidas de prueba psicológicas serían las últimas antes de que la fiscal del caso, Vanesa González, solicite la elevación a juicio oral del expediente. Es que, más allá de que se incorporó una gran cantidad de prueba, el 30 de octubre se vence el plazo de 4 meses que se estipula en estos casos para completar la investigación. Si bien la Justicia puede solicitar una prórroga de dos meses más, se especula con que no será necesario.

Hace pocos días, llegó al expediente un informe clave. Se trata de un documento de 180 páginas enviado por la empresa Meta, dueña de Instagram, donde, a pedido de la fiscal, analizaron las titularidades de las cuentas tanto de Villa como de Doldán. Es que, una de las pruebas que incorporó el abogado de la víctima, Roberto Castillo, tiene que ver con una serie de capturas de conversaciones entre ambos involucrados en esa red social.

Esas charlas, difundidas por Infobae, son un elemento clave para la fiscal González. Tanto es así, que fueron el fundamento cuando, el 7 de junio, solicitó la detención del futbolista. Esa medida, cinco días más tarde, fue denegada por el juez Javier Mafucci Moore.

Tamara Doldan junto a su abogada Roberto Castillo

En esos diálogos, por medio del servicio de mensajería de Instagram, Tamara Doldán y Villa hablaban sobre lo sucedido. “Yo lo sé. Yo te he cuidado siempre”, le dice ella. A lo que el delantero le responde: “Hablemos. Por eso”. En el mensaje siguiente la mujer le reprocha: “Pero no merecía esto”.

La respuesta a esto es un tanto más larga. El jugador se explaya y le suplica.

“Yo se que tu me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tu sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, responde Villa.

Además, en una primera parte del diálogo, en otras de las capturas que fueron aportadas ante la Justicia, se lee a la mujer: “Te tengo miedo. No quiero”. A continuación, él le responde: “Dame la dire, mi reina”. Ella es certera en su respuesta: “Ya tomé una decisión”.

“Tu sabes que es mi carrera, mi reina. De mi depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos”, replica el futbolista. “No sé. Yo te he cuidado siempre”, contesta ella.

El informe de Meta en la causa Sebastián Villa

Uno de los planteos de la defensa de Villa, llevada a cabo por el abogado Martín Apolo, era que las conversaciones no eran con la cuenta oficial del futbolista, sino con una falsa. Al menos ese fue el cuestionamiento público. Para zanjar esa cuestión, es que se solicitó a Meta que brinde información certera.

En el informe que produjeron, y que ya esta incorporado al expediente, vinculan la cuenta en cuestión con un mail que le correspondería al futbolista. Por lo tanto, estaría probado que la cuenta de Instagram que participaba de las conversaciones, sí era del jugador.

No es el único movimiento que tuvo el expediente en las últimas semanas. El abogado de Tamara Doldan, incorporó nuevos audios que formarían parte de una conversación entre la víctima y Villa. Si bien todavía no se conoce el contenido, ya forman parte de la causa.

Seguí leyendo: