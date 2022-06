“No debe considerarse que sea un destacado futbolista”: en qué se basó la fiscal para pedir la detención de Sebastián Villa

La fiscal Vanesa González, de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, solicitó este martes a la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora la detención de jugador de Boca Sebastián Villa en la causa donde se lo investiga por el delito de abuso sexual con acceso carnal contra una joven de 26 años.

Tal como adelantó Infobae, el pedido formal se hizo alrededor de las 20.30, cuando la funcionaria firmó un documento de 59 páginas donde dejó expresadas las pruebas que, según su consideración, son claves para que el futbolista quede preso .

En el escrito, al que accedió este medio, la fiscal González explicó que las pruebas más contundentes con las que cuentan son el testimonio de la víctima y los chats entre el delantero de Boca y la denunciante , que se produjeron el día siguiente al hecho denunciado, ocurrido en 2021.

“ Entiendo que no debe considerarse especialmente la circunstancia de que Sebastian Villa Cano resulte ser un destacado atleta del fútbol argentino , sino por el contrario debemos atenernos al principio constitucional de igualdad ante la ley. Mas aún, el mismo en su condición de persona pública debería resultar un ejemplo de conducta, un ejemplo para una sociedad en la que buscamos un cambio ”, reza la fiscal en el pedido de detención.

Ahora será el Juzgado de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Leandro Maffucci Moore, quien definirá si convalida o no el pedido de detención de Villa que hizo la fiscal.

“ A juicio de esta Fiscal se encuentra probado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal… y motivos bastantes para sospechar que Sebastián Villa Cano ha participado en su comisión, y... solicito se dicte la correspondiente ORDEN DE DETENCION ”, se lee en el ultimo párrafo del documento.

Al comienzo del escrito, la fiscal enumeró todas las pruebas que constan en el expediente. La primera en ser detallada fue el testimonio de la víctima. Que, a criterio de la funcionaria, resulta la evidencia más relevante. En esa declaración, la mujer contó que el 26 de junio del 2021 fue abusada sexualmente por el colombiano en una de las casas del country Venado II de Canning.

Además, la víctima dio detalles escalofriantes de ese momento: “Él cuando me saca el short, me tira en la cama. Me agarra a la fuerza y me penetra vía vaginal, ya me tiene a su poder. Me tira boca arriba y se pone la rodilla arriba de mi pierna, fue muy doloroso. Le dije que me deje, que no estaba bien lo que estaba haciendo, y me penetra. Fue lo más asqueroso que pude sentir, porque yo trataba de cerrar mis piernas, pero él me tenía ya del cuello y me asfixiaba. Me agarraba la nariz y la boca, yo no lo podía sacar de encima”.

Para la fiscal, el testimonio es clave y lo dejó escrito en su pedido de detención: “La damnificada ha sido precisa al indicar las circunstancias en que ocurrieran los hechos, identificando al encausado como su responsable, aportando horarios tanto de ingreso como egreso del lugar, los que fueron corroborados con el informe requerido a la Administracion del Country Venado II, surgiendo del mismo a su vez el modelo y color de autos que ingresaran al lugar el día señalado, coincidiendo los mismos con los referidos por la víctima y testigos ”.

La fiscal Gonzalez también tomó como fundamentales las testimoniales de las amigas y los familiares de la víctima, que la vieron afectada y golpeada al día siguiente del ataque. Además, hizo hincapié en que quedó comprobado que uno de lo vecinos llamó a la Policía por los gritos que escuchaba.

Noticia en desarrollo