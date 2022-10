Incidentes en Boca y Gimnasia de La Plata: indagan al jefe del operativo y al policía que le disparó a un camarógrafo

El jugador Nicolas Colazo y el DT de Gimnasia Nestor Gorosito en medio de los gases (Reuters)

El jefe del operativo policial del partido entre Gimnasia y Esgrima y Boca en La Plata y el policía que disparó a un camarógrafo durante los incidentes en el estadio del Bosque, en medio de los cuales murió el hincha César Regueiro, serán indagados hoy por el fiscal penal platense Martín Almirón.

Se trata de Manuel Gorbarán, titular de la comisaría 9na de La Plata y jefe del operativo, y el principal Nahuel Falcón, ambos desafectados de la fuerza y detenidos ayer por la tarde en sus domicilios de la capital bonaerense.

Pasadas las 9 de la mañana, los dos hombres, detenidos en la División Unidad Operativa Federal La Plata, fueron trasladados a la Unidad Fiscal de La Plata Nº8 para declarar en la causa que investiga el accionar de la Policía Bonaerense en la previa del partido de la fecha 23 de la Liga Profesional.

Gorbarán está formalmente acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte y Falcón es investigado por lesiones calificadas al camarógrafo Fernando Rivero, del canal TyC Sports, mientras cumplía con su trabajo en la cobertura de los disturbios.

En el centro, César Regueiro, el hincha fallecido

Ambos policías fueron desafectados de la institución en las últimas horas y por ahora son los únicos detenidos en el marco de la causa por “averiguación de causal de muerte” que se inició el jueves por la noche luego de los graves incidentes en la cancha de Gimnasia y el fallecimiento del simpatizante César “Lolo” Regueiro, que sufrió un paro cardíaco cuando intentaba resguardar a sus dos nietos de los gases.

Según pudo confirmar Infobae, los arrestos fueron ordenados por el juez Agustín Carlos Crispo tras un requerimiento del fiscal Almirón, que llegó horas después de que se conocieran los resultados provisorios de la autopsia al cuerpo de Regueiro realizado en la morgue judicial de Lomas de Zamora.

De acuerdo al informe forense la muerte del hombre de 57 años se produjo “por paro cardiorrespiratorio no traumático”. Aún restan conocerse los estudios histopatológicos, que podrían incluso cambiar el rumbo de la causa con la información detallada sobre la salud cardíaca del hombre.

Regueiro, de acuerdo a informes oficiales, perdió la vida mientras era trasladado en una ambulancia al hospital San Martín. Su familia asegura que la Bonaerense seguía detonando granadas de gas a su alrededor mientras tenía dificultades para respirar y que no fue debidamente asistido. Estefanía, su hija, aseveró en su Facebook que a su padre “lo mató la Policía”.

Caos en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata mientras los hinchas saltaban al campo de juego para huir de los gases lacrimógenos (Reuters)

Las pericias para esclarecer qué ocurrió la violenta noche del jueves en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata las llevan a cabo las divisiones Unidad Operativa Federal La Plata y Búsqueda de Evidencia y el área de Policía Científica de la PFA.

En el lugar se realizaron estudios de planimetría, fotografía, se ubicaron cámaras de seguridad y se levantaron rastros del suelo: se hallaron más de 400 cartuchos de escopeta disparados, todos postas de goma, ninguno de plomo, confirmaron fuentes del caso a este medio. También, se secuestraron tres granadas de gas lacrimógeno.

En las afueras de la cancha, el camarógrafo Rivero recibió tres disparos de postas de goma por parte de un efectivo mientras él registraba lo que ocurría. “Me vio y me tiró, estaba al lado de él”, dijo en una entrevista con el programa Presión Alta sobre la actitud del ahora ex policía que abrió fuego contra él.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató el trabajador de prensa. “No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te matan”, continuó, al hablar del vapor de los gases. Varios hinchas sufrieron efectos adversos por el gas, que afectó también a jugadores y a todos los integrantes de las delegaciones de ambos equipos.

Gorbarán y Falcón no fueron los únicos desplazados de sus funciones. Pocas horas después de que se conociera que el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof decidiera apartar al jefe policial, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense le confirmaron a Infobae que ya son tres los efectivos puestos a disponibilidad.

