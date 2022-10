Hallaron más de 400 cartuchos de escopeta en las inmediaciones del estadio de Gimnasia de La Plata

Vainas encontradas en la escena (Aglaplata)

Las pericias para esclarecer qué ocurrió en la violenta represión de la noche del jueves en el fallido partido entre Gimnasia y Boca Juniors en el estadio Zerillo de La Plata, con incidentes que terminaron con un hincha fallecido y varios heridos, ya comenzaron.

El fiscal Martín Almirón decidió correr de la investigación a la Policía Bonaerense y designó a la Policía Federal, con la división Unidad Operativa Federal La Plata y el área de Policía Científica, con la división Búsqueda de Evidencia. Se realizaron estudios de planimetría, fotografía, se ubicaron cámaras de seguridad. También, se levantaron rastros del suelo. Así, se hallaron más de 400 cartuchos de escopeta disparados, hasta el momento, todos postas de goma, ninguno de plomo, confirmaron fuentes del caso a Infobae. También, se secuestraron tres granadas de gas lacrimógeno.

Por otra parte, se espera que comience la autopsia al cuerpo de César Regueiro, el hincha fallecido. Se realizará en la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora, que depende del Ministerio Público Fiscal. Su resultado será clave para que el fiscal Almirón determine si Regueiro, de 56 años, fue víctima de un homicidio culposo o de otra índole. Regueiro, según informes oficiales, falleció en una ambulancia. Su familia asegura que la Bonaerense seguía detonando granadas de gas a su alrededor mientras tenía dificultades para respirar y que no fue debidamente asistido.

Estefanía, su hija, aseveró en su muro de Facebook que “lo mató la Policía”.

Video: el momento del ataque al camarógrafo.

Las heridas por postas de goma fueron la marca de la noche. En las afueras de la cancha, Fernando Rivero, un camarógrafo del canal TyC Sports, resultó herido y recibió tres disparos de postas de goma.

Rivero cubría de los hechos y al grabar los incidentes entre hinchas de Gimnasia y la policía fue agredido por efectivos: “Me vio y me tiró, estaba al lado de él”, dijo la víctima en el programa Presión Alta (TyC Sports) sobre la actitud del policía que abrió fuego contra él.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató el trabajador de prensa. “No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te matan”, continuó, al hablar del vapor de los gases. Varios hinchas sufrieron efectos adversos por el gas, que afectó también a jugadores y al DT de Gimnasia, Néstor “Pipo” Gorosito.

César Regueiro en la cancha: su última foto con vida.

Mientras tanto, la responsabilidad política se convierte en un tema caliente. Sergio Berni se desligó de la responsabilidad del operativo, con el jefe zonal a cargo echado por el gobernador Axel Kicillof. “Mi renuncia está obviamente a disposición del gobernador, soy el ministro de seguridad, pero no soy el que diseña este operativo de seguridad”.

Kicillof, en cambio, decidió sostener a Berni, mientras la oposición pide interpelarlo. Las críticas en los tribunales platenses a la situación son fuertes. Una alta fuente sentenció: “Esto es un desastre, la cagaron mal”.

