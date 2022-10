Tras el receso y con un posteo irónico de Nicolás Pachelo, comienza la recta final del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce

Se reanuda este lunes el juicio contra Nicolás Pachelo (Télam)

El juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002, entra en la etapa final. Luego de un receso de dos semanas y con un posteo irónico en Instagram del principal sospechoso hecho este domingo, el lunes se retoman las audiencias en los Tribunales de San Isidro con la anteúltima jornada con testigos de la parte acusadora. Luego, será el turno de las defensas de Nicolás Pachelo y los ex vigiladores del country Carmel, Norberto Glennon y José Ortíz; todos acusados del asesinato de la socióloga en el marco de un robo.

Luego de que durante el receso la Justicia habilitara la investigación por la muerte del padre de Pachelo, Roberto Pachelo, ocurrida en 1996 y cerrada provisoriamente como un suicidio; desde las 10.30 de este lunes los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González podrán frente a los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro los últimos testigos antes de la jornada del miércoles, donde concluirán con la acusación.

Luego, será el tiempo de las defensas de Pachelo y sus coimputados por el homicidio de presentar sus testigos. Hay que recordar que además de ser juzgado por el crimen de María Marta, el ex vecino de Carmel también enfrenta una acusación por una serie de robos ocurridos en diversos countries junto a otros dos sospechosos: Matías Marasco e Iván Martínez.

Hasta ahora, Pachelo admitió haber cometido seis de los robos que le imputaban. Pero en la última jornada previa al receso, los fiscales presentaron un video comprometedor: siembra la sospecha de que pudo haber estado involucrado en el asalto al barrio cerrado Pingüinos de Ituzaingó, por el que uno de sus cómplices está acusado. Por eso, pidieron que sea investigado en una nueva causa, la defensa del ex vecino solicitó que se incorpore en el actual debate.

Fue el 20 de julio de 2017, cuando desvalijaron la casa de un vecino del barrio Pingüinos de Ituzaingó. Uno de los co imputados con Pachelo está acusado de ese robo. Sospechan que el ex vecino de Carmel era su cómplice

Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, en cambio, consideró que la investigación en este robo debe ser “bastante profunda y más amplia”, porque al damnificado “le robaron 250 mil dólares y deslizó connivencia de parte de la seguridad privada”. También dijo que “falta mucha prueba”. Así, no aceptó el pedido de la defensa, sino que corra por la UFI N°2 de Pilar, donde se radicó la denuncia.

El fiscal González, además, advirtió que la producción de prueba de ese caso puede exceder la duración de este juicio. Los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín resolvieron que fallarán si esta nueva acusación contra Pachelo se incorpora al juicio o se investiga independientemente más adelante ese 16 de septiembre pasado. Y por ello este lunes podría haber novedades al respecto.

Lo cierto es que la última audiencia previa al receso fue un duro revés para Pachelo. No sólo le endilgaron un nuevo robo sino que declararon los testigos que el 27 de octubre de 2002 eran adolescentes y fueron los últimos en ver con vida a María Marta. A metros de ella, dijeron, iba el ex vecino al que los chicos del country le decían ‘Voldemort’. “Por el personaje de Harry Potter, el innombrable”, coincidieron. “Era complicado. Afanaba y tenía antecedentes de violento. No era una persona de buen nombre en el barrio”, explicó el odontólogo Pedro Apiroz Achával, de 34 años en la actualidad.

María Marta y Carlos Carrascosa

Los tres amigos contaron que ese 27 de octobre, hace casi 20 años, volvían a sus casas tras ver el Superclásico en el Club House del Carmel cuando primero vieron pasar a Nicolás Pachelo trotando, y luego a la víctima en su bicicleta. Iban en la misma dirección y la calle terminaba en la casa de María Marta.

Justamente, de los tres testigos, Apiroz Achával fue la última persona que vio con vida a la socióloga, ya que la vivienda de sus amigos quedaba antes de la suya, incluso también de la de la víctima. “Primero dobló Pachelo y luego María Marta, y no fui por ahí, pese a que era más corto para ir a mi casa, porque le tenía miedo. No me lo quería cruzar. Estaban en la misma cuadra él y la señora García Belsunce. Hice el camino más largo para no cruzarme con el señor. Uno a esa edad no tiene tanto para defenderse, y era bastante miedoso”, dijo el odontólogo que por ese tiempo tenía 14 años.

“El último recuerdo de ella es en la bicicleta con el piloto violeta y que me saludó”, contó y dio precisiones sobre las posiciones de ambos la última vez que los vio: iban los dos hacia la propiedad donde ocurrió el crimen. “(Pachelo) más cerca de la casa de Carrascosa y María Marta más atrás”.

Country Carmel (NA)

Lo cierto es que en la última audiencia se esperaba que Pachelo se careara con los tres testigos que lo ubican a metros de la víctima y de la casa de María Marta minutos antes del crimen, pero no lo hizo. Sin embargo, este domingo, a horas de volver al banquillo de los acusados desde el penal N°9 de La Plata, el imputado posteó en su cuenta de Instagram sobre la declaración del trío de amigos con ironía y, según sus dichos, en base a un comentario que le llegó a su cuenta.

“Pachelo ve que María Marta está yendo en bicicleta para su casa y dice: ‘¡Oh, qué buena ocasión para ir a robar la casa ahora que no está vacía! Llevaré un arma, ya que como mi vecina sabe quién soy, después de robar tendré que matarla para que no me denuncie. Claro que podría robar la casa en cualquier otra mejor oportunidad, pero hoy tengo ganas de complicármela!’”, escribió el acusado del crimen.

Y concluyó Pachelo: “Muy razonable todo. Este es un comentario que recibimos por aquí (Instagram). Nos pareció muy original y, sobre todo, resume lo ilógica que es la acusación hecha, sobre todo, teniendo en cuenta el accionar de Pachelo en los hechos reconocidos. ¿Ustedes qué opinan?”.









SEGUIR LEYENDO